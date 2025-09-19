Pradales e Illa reafirman su compromiso de lograr que el euskera y el catalán "se hablen y escuchen" en Bruselas

El Lehendakari, Imanol Pradales (i), recibe al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d), para una reunión en el Palacio Ajuria Enea, a 19 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava/Araba - Carlos González

VITORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el President de Catalunya, Salvador Illa, han reafirmado este viernes su compromiso de lograr que el euskera, el catalán y el gallego "se hablen y escuchen" en Bruselas con su reconocimiento por la UE.

Pradales ha recibido en el Palacio de Ajuria, en Vitoria-Gasteiz, a Illa que, con este encuentro, corresponde a la visita que el Lehendakari realizó al Palau de la Generalitat el pasado 23 de enero.

Durante la reunión, ambos presidentes han reafirmado su compromiso para lograr que las lenguas oficiales "se escuchen y se utilicen" en Bruselas. En este sentido, se han comprometido a mantener su marco de colaboración "hasta que sea una realidad", tal como han informado en un comunicado conjunto.

También han compartido cuestiones "clave" de la agenda política y social, como la gestión de la migración, la reforma y modernización de la administración pública, la política de vivienda o el impulso a la economía social.

Euskadi y Catalunya participan de proyectos económicos compartidos en industria, energía o innovación, como en el proyecto europeo 'Japan Region-to-Region Innovation Cooperation Proyect', de transferencia de conocimiento sobre políticas de cooperación; y el proyecto 'Pyrenees4Clima', cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de los Pirineos mediante medidas de adaptación al cambio climático.

SUPERCOMPUTACIÓN

Salvador Illa e Imanol Pradales han puesto también de manifiesto el interés por seguir colaborando en el ámbito de la supercomputación, en la que ambos territorios lideran proyectos punteros.

Los máximos representantes de Catalunya y Euskadi han querido "poner en valor" la reunión que han mantenido este viernes como "el mejor ejemplo de las buenas relaciones y el trabajo conjunto" que están construyendo ambas comunidades.