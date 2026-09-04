Pradales inicia el martes sus encuentros con partidos, sindicatos y patronal para buscar posibles acuerdos

El lehendakari, Imanol Pradales - Zabala - Europa Press

VITORIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, iniciará el próximo martes la ronda de reuniones con los partidos políticos y agentes socioeconómicos que anunció la semana pasada, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, con el objetivo de buscar acuerdos en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2027.

La ronda incluirá reuniones con los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco --con la excepción de Vox, que no figura en el listado de reuniones dado a conocer por el Ejecutivo--, las principales organizaciones sindicales y Confebask, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Los encuentros se articularán en torno a tres ámbitos de trabajo. El primero será la situación económica y las perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo, con especial atención a la evolución de las previsiones económicas y de la inflación, las medidas adoptadas ante la situación en Ormuz, el impacto del cambio climático, y el apoyo al primer sector. En este marco, el lehendakari compartirá también las directrices generales de cara al proyecto de presupuestos de 2027.

El segundo ámbito será el fortalecimiento y ampliación del autogobierno vasco. Pradales trasladará a los grupos parlamentarios la voluntad del Gobierno Vasco de alcanzar acuerdos "que vayan más allá de la mayoría" con la que cuenta actualmente en el Parlamento Vasco. Asimismo, informará sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno español para completar el Estatuto de Gernika, con especial atención a las materias sociolaborales, los puertos de interés general y el régimen electoral municipal.

ECONOMÍA Y VIVIENDA

El tercer ámbito permitirá compartir iniciativas y propuestas en las que trabaja el Gobierno Vasco en áreas como vivienda, industria, economía y euskera. Entre ellas se encuentra el Fondo Social de Vivienda, con el que el Ejecutivo busca sumar inversión pública y privada para acelerar la construcción de vivienda de protección pública en Euskadi y favorecer el mayor consenso posible en torno a esta prioridad.

La ronda se enmarca en el objetivo del Gobierno Vasco de afrontar la segunda parte de la legislatura desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos, "favoreciendo nuevos espacios de participación y negociación y evitando conflictos que no contribuyan a responder a las preocupaciones de la ciudadanía vasca", según ha indicado el propio Ejecutivo.

Pradales, abrirá el 8 de septiembre la ronda de reuniones con las formaciones políticas con representación en el Parlamento Vasco. En esta primera fase, mantendrá encuentros con Jon Hernández (Sumar), Javier de Andrés (PP) --ambos encuentros serán el mismo día 8-- y Eneko Andueza (Euskal Sozialistak), Pello Otxandiano (EH Bildu) y Joseba Díez Antxustegi (PNV). Estas tres últimas citas se han fijado para el día 9.

La segunda parte de la ronda estará dedicada a los agentes socioeconómicos. El día 11 el lehendakari se reunirá con Jose Manuel Conde (UGT) y Santiago Martínez Pérez (CCOO), mientras que el día 14 hará lo propio con Garbiñe Aranburu (LAB) y Mitxel Lakuntza (ELA). La reunión con Tamara Yagüe (Confebask) se celebrará el día 15.