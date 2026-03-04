Pradales insta a la UE a trabajar "desde la unidad" en la desescalada del conflicto entre EEUU e Irán

El lehendakari, Imanol Pradales, en el Policy Center en Bruselas - JON RODRIGUEZ BILBAO

BRUSELAS , 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EEUU e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".

Imanol Pradales ha realizado estas declaraciones en el marco de su participación, esta mañana, en el evento 'European Policy Centre Strategic Dialogue. EU industry in an era of security and competitiveness. Breakfast Roundtable Discussion' celebrado en Bruselas.

El Lehendakari ha dicho que "lo más importante es trabajar para que el conflicto que se ha abierto en Oriente Medio y en Irán y esa guerra que se está extendiendo en toda esa región entre una fase de desescalada" porque, según ha advertido, "lo peor que puede ocurrir es que se prolongue esta escalada bélica y que esto irradie en términos de consecuencias económicas que serían muy duras para todos los europeos y también para los vascos".

Pradales ha apostado por "trabajar por esa desescalada desde Europa, desde la unidad y con una única voz" y que Europa sea "un actor global que se ha tenido en cuenta", al tiempo que ha considerado que "la fragmentación en Europa no es positiva".

Por eso, ha insistido en que, en relación con el conflicto en Oriente Medio y con la guerra en Irán, es "muy importante mantener la unidad en Europa, actuar con una única voz y que las desavenencias, diferencias o discrepencias que existan entre los estados miembros previamente se acuerden dentro del seno de la Unión y que la Unión actúe como un único actor global, con una única voz"

"Esto es lo que nos hace fuertes, no la fragmentación, no la unilateralidad, y es lo que cabe exigir hoy nuevamente desde Bruselas", ha dicho el Lehendakari.

Además, Pradales ha recordado que "es así como se abordó la negociación comercial arancelaria con Estados Unidos y con la Administración Trump y es la que permitió tener un acuerdo entre la Unión Europea y EEUU desde el punto de vista arancelario".

En ese sentido, siguiendo los pronunciamientos de la propia Comisión Europea, Pradales ha subrayado que "hay un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Unión Europea, no hay acuerdos comerciales con los países y los estados que conformamos la Unión Europea". "Es un mecanismo de protección para el conjunto de los estados miembros de la Unión Europea y ahí está, de alguna forma, la razón de ser del proyecto europeo y su fortaleza", ha concluido.