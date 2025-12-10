Pradales llama a "cortar de raíz" movimientos en Euskadi que buscan "cavar trincheras" con ataques y señalamientos

Archivo - El candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, durante un encuentro informativo - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado este miércoles un llamamiento a "combatir democráticamente y cortar de raíz" los movimientos que últimamente en Euskadi buscan una "mayor polarización y cavar trincheras" con ataques y señalamientos.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foro Expectativas Económica de El Correo, tras una semana en la que Ernai, juventudes de Sortu, han realizado varias acciones como el ataque a la sede del PP de Bilbao, la retirada de la bandera española y de la UE de la Casa de Juntas de Gernika, o el derribo del toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa.

Pradales ha subrayado que su objetivo es mantener la estabilidad en Euskadi y cumplir el Programa de Gobierno. "En este país, hacemos lo que está en nuestra mano para proteger el activo de la estabilidad, la cohesión social y la convivencia", ha indicado.

Esto ha querido subrayarlo porque ve "con preocupación cómo esta última década ha estado marcada por la crispación, la polarización y la pulsión política hacia los extremos en el Estado". "Se han normalizado los insultos, las palabras gruesas y las declaraciones altisonantes. Es la 'antipolítica', que no hace sino aumentar la desafección de la ciudadanía", ha advertido.

Pese a reconocer que en Euskadi, "en general, el debate político transcurre por unos cauces de mayor respeto, talante constructivo y colaboración" que tratan de "preservar", ha avisado de que, "de un tiempo a esta parte", se están "viendo ataques y señalamientos a quien piensa diferente" que le preocupan especialmente.

El Lehendakari ha constatado que hay "movimientos que, también en Euskadi, buscan una mayor polarización y cavar trincheras". "Debemos combatirlos democráticamente y cortarlos de raíz para que no dañen nuestra convivencia. En definitiva, es necesario preservar y cuidar la estabilidad institucional, política y económica que tenemos en Euskadi, ya que ello ayuda a tejer confianza y cohesión social", ha remarcado.