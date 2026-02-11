Pradales llama a defender la casa y la causa vasca frente a una extrema derecha unionista y una derecha desnortada

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a la sociedad de Euskadi a "defender la casa y la causa vasca" en un momento de auge de la extrema derecha, "de una derecha autoritaria y unionista que niega la propia existencia de la nación vasca", en referencia a Vox, y, por otra parte, con "una derecha conservadora desnortada y obsesionada con su flanco derecho", en alusión al PP. "Debemos trabajar para evitar que dichas corrientes aumenten su caudal, porque las consecuencias políticas y sociales serían nefastas para Euskadi", ha advertido.

Pradales ha realizado esta reflexión en Bilbao, en el marco de su participación en un encuentro organizado por el diario Deia en el Palacio Euskalduna.

Tras indicar que la historia demuestra que los periodos de mayor progreso y estabilidad en el Estado coinciden con aquellos en los que "se ha respetado y fortalecido la casa vasca", Pradales ha defendido "consolidar y ensanchar esa casa vasca" y "dotarla de nuevos espacios".

En su intervención, ha advertido de que se observan "corrientes de fondo" en sentido contrario a la estabilidad en el Estado y ha manifestado su preocupación por las dinámicas políticas y los resultados electorales de los últimos meses.

Por una parte, ha aludido al auge de la extrema derecha, a la que ha definido como "una derecha autoritaria y unionista que niega la propia existencia de la nación vasca y cuestiona sin disimulo el autogobierno vasco y sus instituciones".

Por otro lado, ha citado a una "derecha conservadora desnortada y obsesionada con su flanco derecho", que, a su juicio, está "cada vez más alejada de posiciones moderadas y cada vez más cautiva de los postulados reaccionarios y contrarios a la libertad".

"CONSENCUENCIAS NEFASTAS"

Pradales cree que hay que ser conscientes del momento político que se está viviendo y trabajar "para evitar que dichas corrientes aumenten su caudal", porque "las consecuencias políticas y sociales serían nefastas para Euskadi".

"Ante los tiempos oscuros que puedan llegar, siempre defenderemos la casa y la causa vasca. Democracia frente a autoritarismo. Libertad frente a imposición. Autogobierno frente a subordinación", ha manifestado.

Por ello, ha reiterado el llamamiento a toda "la sociedad vasca "en el compromiso de la defensa de la casa vasca" y ha indicado que no pueden "mirar" hacia otro lado porque el autogobierno es el mejor refugio ante las dificultades que puedan llegar".