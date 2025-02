Pradales llama a garantizar el reconocimiento nacional de Euskadi, la bilateralidad y un sistema de garantías imparcial

Reclama capacidad de decisión de las instituciones vascas en la OPA del BBVA sobre el Sabadell y competencias en Diplomacia y Acción Exterior

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado un llamamiento a "garantizar el reconocimiento nacional" de Euskadi, y dotarse de "un marco de bilateralidad efectiva y un sistema de garantías imparcial". También ha emplazado a proteger "cuestiones nucleares" para "la supervivencia como pueblo", como "el euskera, cultura identidad, sistema institucional o relación entre territorios vascos".

También ha reclamado capacidad de decisión de las instituciones vascas en la OPA del BBVA sobre el Sabadell, y competencias en Diplomacia y Acción Exterior.

En su discurso durante el foro de Deia, titulado 'Euskadi ante el nuevo orden mundial: más industria, más democracia, más autogobierno', Pradales ha apostado por "más democracia y más industria", para "seguir creciendo como país y para crecer en bienestar". "Y eso implica más y mejor autogobierno: la necesidad de fortalecer y ampliar nuestras capacidades políticas ante este nuevo tiempo que vivimos", ha enfatizado.

Para ello, se ha referido al Estatuto de Gernika, aprobado hace 45 años, "en un momento vital y determinante" para la historia de Euskadi. En esta línea, ha recordado que su artículo primero dice que "el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma", mientras que su Disposición Adicional resalta que "la aceptación del régimen de autonomía" no implica "renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico".

"Contamos con un marco normativo que expresa nuestra reserva de soberanía y nos permite avanzar en la actualización de los Derechos Históricos desde la vía del acuerdo", ha apuntado.

El Lehendakari ha explicado que, para ello, se atiende a tres estadios: en primer lugar, culminar el contenido estatutario pactado en 1979. "Estos próximos días daremos un nuevo paso significativo con las competencias de permisos de trabajo a personas extranjeras y el servicio de meteorología", ha afirmado.

Sin embargo, recuerda que "queda mucho por hacer", en alusión a las 25 competencias pendientes en materias tan relevantes como Puertos y Aeropuertos; Políticas pasivas de empleo, o la Gestión del régimen económico de la Seguridad Social, entre otras.

En segundo lugar, ha llamado a "identificar y corregir la erosión" al autogobierno, las competencias "que se han visto alteradas a través de mecanismos diversos que han afectado, cuando no mutado, su contenido", a través de la aprobación de leyes de bases "expansivas o de la doctrina centralizadora del Tribunal Constitucional".

Ante ello, ha apelado a dotar a Euskadi "de un marco de bilateralidad efectiva y un sistema de garantías imparcial". "Esto es, por un lado, definir la relación pactada Euskadi-Estado y, por otro, establecer mecanismos que impidan la adopción de decisiones unilaterales por parte del Estado contra del Autogobierno acordado", ha mantenido.

OPA DEL BBVA SOBRE SABADELL

En tercer lugar, considera que hay que impulsar el desarrollo de competencias establecidas en el Estatuto de Gernika o plantear nuevas capacidades políticas para la realidad actual. "Por ejemplo, comparto con ustedes una cuestión de plena actualidad: el BBVA, con sede en Bilbao, lanza una OPA sobre el Banco Sabadell. Me pregunto: ¿no sería lógico que las instituciones vascas tuvieran capacidad de decisión?, ¿capacidad de emitir informes vinculantes con relación a esta operación en tanto uno de los bancos tiene su sede social y fiscal en Euskadi?", ha preguntado.

A su entender, "este es el espíritu y la letra del Estatuto cuando nos otorga competencias en el ámbito de banca, crédito y seguros". A su vez, ha remarcado que Euskadi "ha desarrollado una presencia propia en las Instituciones Europeas", una competencia que se debe "fortalecer".

"El Concierto Económico habilita nuestra participación en el ECOFIN o en los grupos de trabajo de la OCDE. Pero ¿por qué no ir más allá?, ¿no sería natural tener las competencias en Diplomacia y Acción Exterior con que cuenta Flandes, por ejemplo. O en materia de salud, ¿por qué no podemos decidir el número de Plazas MIR con que debe contar Osakidetza? En Educación superior encontramos más ejemplos: ¿por qué no podemos establecer los umbrales para acceder a una beca en Euskadi si nuestra realidad socioeconómica es diferente?", ha expuesto.

MIGRACIÓN

Por otra parte, ha resaltado que, a lo largo de décadas, se han consolidado nuevos derechos sociales como la igualdad, la garantía de ingresos o la dependencia, "y han cobrado fuerza desafíos globales como el cambio climático, el reto demográfico o la migración".

"Por eso, ¿no sería razonable contar con capacidades propias en materia de migración para afrontar el déficit de profesionales que ya afecta a nuestra economía o la gestión de los flujos de personas extranjeras?. Y un último ejemplo: ¿a quién perjudica que podamos participar con nuestra selección vasca en competiciones internacionales?", ha puesto sobre la mesa.

A su juicio, el ejercicio del autogobierno estas últimas décadas "demuestra que Euskadi está preparada para gestionar las competencias propias y asumir nuevas capacidades políticas".

"Nos jugamos nuestro futuro como país. Por eso, debemos garantizar el reconocimiento nacional de Euskadi y proteger las cuestiones nucleares que garantizan nuestra supervivencia como pueblo: euskera, cultura, identidad, sistema institucional o relación entre territorios vascos. Es necesario acertar en la respuesta a los grandes desafíos en los que nos jugamos nuestro bienestar futuro", ha aseverado, para precisar que, aunque se vive "una situación de incertidumbre", Euskadi tiene "posibilidades".