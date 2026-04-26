Pradales llama a la UE a luchar para ser referente global de democracia y paz en el aniversario del bombardeo de Gernika

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - Carlos González - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a Europa a luchar para ser "un referente global de democracia, prosperidad, paz y libertades" porque en la situación internacional "no caben medias tintas". En el 89 aniversario del bombardeo de Gernika por fuerza aérea de la Alemania nazi y la aviación legionaria italiana, ha advertido de que "la historia demuestra, tozuda, que todo puede volver" a ocurrir. "Si abrimos la puerta al mundo neoimperial, basado en bloques y esferas de influencia, estaremos perdidos", ha afirmado.

En un artículo publicado en Linkedin, con motivo del 89 aniversario del "trágico bombardeo indiscriminado contra la población civil indefensa" de Gernika, el Lehendakari reflexiona sobre "la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón" y cita dos frases, una de ellas, del general Mola antes de bombardear Gernika y otros municipios vascos, y otra reciente del presidente de EE.UU, Donald Trump: "Si la rendición no es inmediata, arrasaré Vizcaya desde sus cimientos" y "Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás".

El presidente del Gobierno Vasco apunta que "89 años y 6.000 kilómetros separan una frase de la otra" y señala que se trata de "dos personas y dos épocas completamente diferentes, unidas por un mismo mensaje de amenaza: mostrar al mundo su capacidad de destruir miles de vidas en un instante". "La historia demuestra, tozuda, que todo puede volver a producirse", precisa.

Tras citar el caso de Ucrania, Irán, Líbano, Palestina, Sudán, Yemen o el Congo, afirma que se trata de guerras y conflictos armados "que producen crisis humanitarias en forma de desplazamientos masivos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, separaciones familiares, muerte y pérdidas humanas irreparables". "Hijas e hijos que entierran a madres y padres. Padres y madres que entierran a hijas a hijos", señala.

El Lehendakari recuerda que esta misma semana, su Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del 90 aniversario del primer Ejecutivo Vasco liderado por José Antonio Agirre, que "se empeñó en garantizar la seguridad de la población ante la amenaza bélica, el mantenimiento del orden público y la salvaguarda del respeto a los Derechos Humanos". "Trató de humanizar la guerra y construir país", apunta.

A su juicio, su legado "cobra especial significación" en el aniversario del bombardeo de Gernika, en el que su Gobierno reafirma, una vez más, su compromiso "con la paz, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas".

Además, insiste en reclamar "el papel central" que Europa "debe jugar en la defensa de estos principios", porque "en estos días de gran incertidumbre y volatilidad, no caben medias tintas", y los europeos deben "luchar con más fuerza que nunca por los valores y principios fundacionales del proyecto común".

"Por aquello que nos hizo sentir parte de un proyecto justo, abierto e integrador. Por aquello que hace que Europa sea un referente global de democracia, prosperidad, paz y libertades", apunta.

CONVICCIONES PROFUNDAS

Imanol Pradales afirma que la "trayectoria y convicciones más profundas" del Gobierno Vasco le impiden "contribuir a una Europa que abandone dichos valores fundacionales". "No lo haremos. No daremos la espalda a aquello por lo que miles y miles de vascas y vascos dieron la vida. No renunciaremos jamás a la paz, la libertad, los derechos humanos, la democracia, la justicia social o la igualdad, que son la salvaguarda de una convivencia justa que respeta la dignidad de todas las personas", manifiesta.

Añade que tampoco "darán la espalda" al derecho internacional y el multilateralismo porque "aseguran una relación entre países y pueblos basada en el respeto mutuo y las normas, un orden global que evite el retorno a las épocas más oscuras de la humanidad".

Pradales recuerda que en el 80 aniversario de la Corte Internacional de Justicia, el secretario general de la ONU alertó de que "la fuerza del derecho debe prevalecer siempre sobre el imperio de la fuerza".

"No todo vale. Si como europeos no tenemos este punto de vista muy claro y abrimos la puerta a un mundo neoimperial, basado en bloques y esferas de influencia, estaremos perdidos. Si no apostamos por una Europa democrática y próspera que ejerce su influencia como un verdadero actor político global, estaremos perdidos", afirma.

El Lehendakari cree que, entonces, no habrá "nada que hacer" porque siempre "habrá alguien más poderoso" que sea "capaz de 'arrasarnos hasta los cimientos' o 'hacernos desaparecer como civilización' por sus intereses propios".

Por ello, en "este día tan señalado para todas y todos los vascos" insta a "volver a defender y reivindicar la firmeza ética, la defensa de los valores y una brújula moral para seguir construyendo más y mejor Europa". "Una Europa del bienestar y en paz", puntualiza.

GERNIKA

En su mensaje, el Lehendakari se muestra convencido de que "basta una orden para llevar el terror y el caos a todo un pueblo" y rememora la historia de un matrimonio de Elgoibar en "días de gran incertidumbre", cuando "la Guerra Civil se abría paso por toda la península y los ataques se sucedían de manera continua, cada día con mayor crudeza".

Recuerda su "reacción inmediata" y la de toda la población para "protegerse a toda costa", por lo que se "echaron por la carretera a caminar con lo puesto" hacia Forua, en "una travesía a la que "se les iban sumando decenas de personas por el camino" y que, tras 16 horas de camino, concluyó con una imagen: "Las llamas de Gernika teñían el cielo de color naranja. La histórica villa ardía bajo las bombas de la Luftwaffe alemana y la Aviación Legionaria italiana".