Pradales muestra su tristeza por el accidente de tren y ofrece a García-Page el apoyo y la ayuda que sea necesaria

El Lehendakari, Imanol Pradales - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha mostrado su "profunda tristeza y preocupación" por el accidente de tren ocurrido este miércoles en Toledo y se ha puesteo en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que ha ofrecido el "apoyo y la ayuda que sea necesaria".

En concreto, el accidente se ha producido en la localidad toledada de Urda, donde ha chocado un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla, lo que ha causado, al menos 10 fallecidos confirmados, aunque la cifra podría elevarse hasta medio centenar.

A través de las redes sociales, Pradales ha afirmado seguir "con profunda tristeza y preocupación" las noticias que llegan desde Castilla-La Mancha tras el "gravísimo" accidente ferroviario.

El Lehendakari ha trasladado, en nombre del Gobierno Vasco y del conjunto de la sociedad vasca, su "solidaridad, cariño y cercanía" a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a todo el pueblo de Castilla-La Mancha.

Imanol Pradales ha explicado que ha hablado personalmente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecerle todo el "apoyo y la ayuda que sea necesaria". "Os acompañamos en estos momentos tan difíciles", concluye el mensaje del Lehendakari.