Pradales pide a EH Bildu que asuma todo "el legado" de Agirre y condene "todo tipo de violencia, también la de ETA"

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco
El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 18:16
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BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido a EH Bildu este jueves que asuma todo "el legado" del que fuera el lehendakari en el exilio, José Antonio Agirre, y condene "todo tipo de violencia, también la de ETA".

En su réplica a lo grupos en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, Pradales se ha referido a la apelación que ha hecho el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, al legado de José Antonio Agirre.

"Lo mejor que podemos hacer es poner en práctica sus enseñanzas y valores, el valor de todas las personas, justicia, democracia, justicia social, etc. Son grandes palabras, pero que se ganan día a día con muchas pequeñas acciones", ha apostillado.

Por ello, le ha emplazado a que adopte "la totalidad del legado" de Agirre y ha recordado sus palabras en el Congreso Mundial Vasco de 1956, cuando pidió "elevar la voz contra todo crimen". "Condenemos todo asesinato, sea quien sea el que lo haya cometido, ellos o nosotros. Y en esto no hagamos comparaciones, sino levantemos nuestro espíritu muy arriba y digamos: 'el crimen nunca, el crimen no paga'. Nosotros somos un pueblo civilizado. Solo así tendremos autoridad moral para reclamar la justicia que es debida y para que no vuelvan a cometerse los horrores que han contribuido a más de una de nuestras desgracias", ha citado.

En este sentido, Pradales ha dicho a Pello Otxandiano que "hoy tienen una magnífica oportunidad de condenar todo tipo de violencia, también la de ETA, y asumirlo".

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