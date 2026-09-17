Pradales pide a EH Bildu que asuma todo "el legado" de Agirre y condene "todo tipo de violencia, también la de ETA"

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido a EH Bildu este jueves que asuma todo "el legado" del que fuera el lehendakari en el exilio, José Antonio Agirre, y condene "todo tipo de violencia, también la de ETA".

En su réplica a lo grupos en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, Pradales se ha referido a la apelación que ha hecho el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, al legado de José Antonio Agirre.

"Lo mejor que podemos hacer es poner en práctica sus enseñanzas y valores, el valor de todas las personas, justicia, democracia, justicia social, etc. Son grandes palabras, pero que se ganan día a día con muchas pequeñas acciones", ha apostillado.

Por ello, le ha emplazado a que adopte "la totalidad del legado" de Agirre y ha recordado sus palabras en el Congreso Mundial Vasco de 1956, cuando pidió "elevar la voz contra todo crimen". "Condenemos todo asesinato, sea quien sea el que lo haya cometido, ellos o nosotros. Y en esto no hagamos comparaciones, sino levantemos nuestro espíritu muy arriba y digamos: 'el crimen nunca, el crimen no paga'. Nosotros somos un pueblo civilizado. Solo así tendremos autoridad moral para reclamar la justicia que es debida y para que no vuelvan a cometerse los horrores que han contribuido a más de una de nuestras desgracias", ha citado.

En este sentido, Pradales ha dicho a Pello Otxandiano que "hoy tienen una magnífica oportunidad de condenar todo tipo de violencia, también la de ETA, y asumirlo".