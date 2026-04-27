Pradales pide "no jugar" con el euskera porque "jugar con el euskera es jugar con el pueblo"

Pradales en Bizkaia Irratia - IREKIA

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este lunes que aún queda tiempo para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma de Ley de Empleo Público que fija los requisitos de euskera en la administración, y ha instado a "no jugar" con la lengua vasca porque "jugar con el euskera es jugar con el pueblo".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha señalado que, cuando se producen negociaciones políticas "puede suceder cualquier cosa hasta el último minuto", por lo ha insistido en que "aún queda tiempo en el Parlamento para lograr un acuerdo".

El lehendakari ha recordado que los dos últimos años ha habido "numerosas sentencias relacionadas con el empleo público" que han traído consigo "una falta de seguridad" jurídica, y que tanto PNV y como EH Bildu han presentado en la Cámara de Vitoria-Gasteiz "cómo dar seguridad a una normativa que en estos momento no la tiene".

Así, ha considerado "muy importante" dar esa seguridad a la Ley de Empleo Público porque "miles y miles de personas están haciendo oposiciones para estabilizar sus empleos o para poder optar a empleos publicos".

"Eso requiere de una seguridad jurídica, que en estos momentos está tambaleándose, y, por lo tanto, corresponde al Parlamento y a los partidos políticos buscar un equilibrio y un punto de acuerdo en esta cuestión. Creo que aún queda tiempo para ello", ha manifestado.

En este sentido, Imanol Pradales ha considerado que "no es conveniente estar en posiciones de bloqueo", ya que, en su opinión, "el euskera para nosotros es muy importante porque es el fundamento de nuestra identidad, y con el euskera no podemos jugar, porque jugar con el euskera es jugar con el pueblo y no lo podemos hacer".

"A mí especialmente me corresponde cuidarlo y protegerlo. Yo no voy a jugar con el euskera, creo que es una cuestión muy importante y pediría responsabilidad en torno a este tema", ha destacado.

CUESTIÓN PRINCIPAL

Imanol Pradales ha asegurado que el euskera es una "cuestión principal" en Euskadi, y que, hace 40 años, cuando estaba "en una situación crítica, en este país tuvimos altura de miras para pactar una ley de normalización que fue muy importante para euskaldunizar Euskadi y dar pasos importantes en la normalización del euskera".

Así, el lehendakari se ha congratulado de que los vascoparlantes actualmente sean "miles y miles más" de los que había hace 40 años, y ha recordado que él mismo es "producto" de ello.

"Eso se logró porque se alcanzaron algunos acuerdos aceptando que hay dos lenguas cooficiales y que una de ellas está minorizada, por lo que había que darle más oportunidades y una discriminación positiva. Creo que hemos hecho una trayectoria fructífera en este país", ha explicado.

En cambio, Pradales ha considerado que los retos actuales son "mucho más complejos" y que "el meollo" está en el uso del euskera, en "saber qué debemos hacer para que se use más, teniendo en cuenta que en el sistema educativo se han dado pasos de gigante pero que en la calle, en algunos patios de colegio, en el ámbito laboral o en las pantallas aún tenemos problemas con el uso".

Por último, el lehendakari se ha referido a las personas migrantes, y les ha invitado a "conocer o, de alguna manera, enamorarse del euskera", ya que, en su opinión, "el euskera es el pricipal componente de nuestra identidad".