Pradales pide a Sánchez que la Ertzaintza colabore con las FSE y coparticipe en procedimientos de expulsión de migrantes

El lehendakari, Imanol Pradales, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Gobierno, en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Ertzaintza pueda colaborar con el resto de FSE para "coparticipar en procedimientos de expulsión" de migrantes.

En una comparecencia posterior tras su reunión en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pradales ha manifestado que uno de los temas que han abordado es la migración.

En este sentido, el Lehendakari ha trasladado al presidente que Euskadi tiene que contar "con capacidades políticas propias en materia migratoria y, a corto plazo, debe ser declarada 'frontera Norte'.

El Lehendakari ha indicado Su Gobierno quiere que se facilite la colaboración de la Ertzaintza con el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de extranjería para poder coparticipar en procedimientos de expulsión.

Según ha defendido, la Ertzaintza es una policía integral, con "muchísima información y capacidades técnicas suficientes", por lo que le gustaría poder gestionar este tema "conjuntamente", que es "relevante" cuando se habla de "multirreincidencia".

Por ello, ha apuntado que, en la Junta de Seguridad, van a plantear una propuesta al Ministerio de Interior, en este sentido, que todavía no ha querido desvelar.

Imanol Pradales ha afirmado que es una tema que ha abordado con el presidente, Pedro Sánchez, y estará dentro de la agenda bilateral Euskadi-Estado para los próximos dos meses.

(Habrá ampliación)