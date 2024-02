Pradales (PNV) se marca como reto "humanizar nuevamente" Osakidetza y recuperar más la presencialidad a corto plazo

Cree "preocupante" que la política de Vivienda de Sortu, que lidera EH Bildu, sea la de la ocupación, y llama a respetar las reglas de juego



El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, se marca como objetivo "humanizar nuevamente" Osakidetza y recuperar a corto plazo la presencialidad porque, aunque "se están dando pasos positivos, todavía no es suficiente", como también ocurre con las listas de espera, otra cuestión "prioritaria".

Asimismo, mantiene una apuesta clara por políticas que fomenten el acceso a la vivienda, clave para la juventud, y cree "preocupante" que la política de Vivienda de Sortu, formación que lidera la coalición EH Bildu, sea "la de la ocupación", después de que, en una acción reivindicativa, el partido de la izquierda abertzale ocupara dos pisos turísticos en San Sebastián.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Pradales ha señalado que hay que poner en valor que en Euskadi existe "un buen sistema de salud", pero en los últimos años ha habido "un envejecimiento de la población".

Tras apuntar que la Osakidetza actual "se fundamenta o tiene sus bases a finales de los 80 o principios de los 90", ha afirmado que el actual envejecimiento poblacional supone una mayor presión en el sistema, "porque tiene otras necesidades adicionales".

A este elemento estructural se suma, tal como ha añadido, la pandemia de la Covid-19 "que fue un shock, tensionó todos los sistemas de salud del mundo", también el de Euskadi. "Todo esto ha afectado al sistema vasco de salud que tiene que mejorarse porque hoy por hoy todavía no se ha recuperado de esas heridas", ha remarcado.

Por ello, el aspirante a la Lehendakaritza se propone una "mejora del sistema vasco de salud". "Creo que hay algunos elementos a corto plazo que hay que atender claramente que es la presencialidad en el ámbito de la atención primaria, de los ambulatorios, pensando sobre todo en los colectivos de las personas más mayores o las personas que tenemos hijos pequeños en el ámbito de la pediatría", ha manifestado.

A su juicio, hay "un reto de humanizar nuevamente" Osakidetza y de recuperar la presencialidad. "Se están dando pasos muy positivos recuperando presencialidad, pero todavía no es suficiente", ha subrayado.

Según ha asegurado, "otro tanto ocurre con las listas de espera". "Estamos mejorando ratios de listas de espera, pero tenemos que seguir mejorando en las listas de espera del conjunto del sistema de salud. Yo establecí ahí un poco la priorización porque creo que el tema de la salud lo tenemos que tomar muy seriamente, no solo desde el punto de vista de Osakidetza, sino también desde el punto de vista del impacto emocional que nos causó la pandemia", ha manifestado.

Imanol Pradales ha emplazado a tomarse "muy seriamente" el tema de la salud mental, porque la pandemia causó un importante "impacto emocional". "Estamos viendo a muchas personas jóvenes que tienen problemas de ansiedad, de depresión y de salud mental", ha indicado.

En su opinión, hay que "focalizar esfuerzos desde el sistema de salud" e "ir recuperando el bienestar emocional". "Hemos vivido muchas cosas muy complejas en poco tiempo, en un mundo de muchas incertidumbres, de muchas inseguridades y estamos necesitados de certezas. Creo que tenemos que enfocar el país hacia ahí", ha resaltado.

PERCEPCIÓN SOCIAL

Pradales ha defendido que quienes tienen responsabilidades públicas deben conocer "en todo momento cuál es la percepción social que hay en relación a cualquiera de los temas que a uno le afecten". "Y existe una percepción social de que la atención en relación con la salud no es la que era. Es una realidad que hay que gestionar", ha manifestado.

En todo caso, ha admitido que "no hay que jugar con Osakidetza, porque es una joya que hay que proteger", pero también "hay que ser conscientes de que hay que mejorarla". "Entonces yo creo que no hay que jugar políticamente", ha añadido.

El candidato jeltzale ha dicho que, en esa apuesta de mejora del sistema vasco de salud, contará con los profesionales que trabajan en Osakidetza, "escucharles y tomar nota".

"No hay que jugar políticamente con esto. Hay cosas en las que tendríamos que tener un acuerdo, y que no entre la dinámica y en la crítica partidista porque estamos jugando con la salud de todas las personas de este país. A mí me parece que lo que hay que hacer es ponernos todos manos a la obra para buscar los ámbitos de mejora, intentar compartir un diagnóstico e ir tomando medidas", ha subrayado. Por ello, ha aludido entrar en polémicas sobre un tema "tan importante"

VIVIENDA

Imanol Pradales también se ha referido a la vivienda, dentro de ese objetivo que se ha marcado de lograr profundizar en el bienestar de la sociedad vasca. "Otro de los elementos críticos para el bienestar de una sociedad el acceso a la vivienda, e impacta directamente en la gente joven", ha reconocido.

Por ello, cree que es un reto porque se ha hecho "mucho desde el punto de vista de la promoción pública de vivienda, de las VPOs, de las tasadas, de la vivienda en alquiler, pero hay un problema de mercado". "Y la reciente Ley de Vivienda que se aprobó en el Estado, de momento, está retrayendo oferta del mercado, y hay menos alquiler. Ese es un tema que está incidiendo negativamente en la necesidad de dar respuesta a esta petición de vivienda que hay por parte de la sociedad", ha dicho.

Para Pradales, hay que buscar fórmulas distintas a las que hasta ahora se han desarrollado "porque no está resuelto correctamente ese tema".

SORTU Y LA OCUPACIÓN

En cuanto al problema de los pisos turísticos y la ocupación por Sortu de dos de estas viviendas en San Sebastián como acción reivindicativa, el candidato del PNV ha asegurado que le preocupa "mucho" que esa sea la política de vivienda del partido que lidera EH Bildu.

"¿La ocupación es la solución?. Si esa es la política de vivienda que tiene el partido que domina la coalición EH Bildu, que es Sortu, me parece cuando menos preocupante. Creo que hay que respetar las reglas de juego, y la política esta para eso, para cambiar lo que haya que cambiar", ha defendido.

A su entender, "hay algunos elementos básicos, como el derecho a la propiedad privada y el respeto a las reglas de juego, independientemente de que uno las quiera cambiar". "Yo creo que la ocupación no es la solución", ha aseverado.

El dirigente jeltzale ha asegurado que "este país no tiene un modelo turístico de sol y playa, y por lo tanto, no se puede jugar a la masificación". "Creo que eso es un error y lo hemos dicho en muchas ocasiones", ha mantenido.

Por ello, ha considerado que hay que hacer "una apuesta por el sector turístico desde la sostenibilidad y buscando un turismo de calidad". "Eso significa que tenemos que cuidar determinadas zonas del país en donde pueda haber riesgo de cierta masificación turística y establecer condiciones que impidan que se dé esa masificación", ha explicado.

En este sentido, se ha referido a Urdaibai, en Bizkaia, con la masificación que se produjo con San Juan de Gaztelugatxe "como icono turítico", cuando la Diputación tuvo que limitar el acceso y, en el ámbito urbano, considera que la capital guipuzcoana "tiene ese elemento presionando directamente sobre la ciudad o algunos puntos de la ciudad".

"La sostenibilidad del turismo tiene que estar en todas nuestras políticas de promoción turística. Al final, es un sector que aporta riqueza, que genera actividad económica, empleo, proyección del país, que es muy importante, pero tenemos que desarrollar unas políticas sostenibles desde el punto de vista del turismo", ha insistido.

Así, ha abogado por "buscar incentivos o desincentivos que permitan regular un turismo de manera sostenible y de calidad, que es la apuesta que tiene que hacer este país".