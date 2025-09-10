Pradales reitera que está "abierto a buscar acuerdos" y ve "un error" que EH Bildu se "autoexcluya" en Vivienda

El lehendakari, Imanol Pradales, llega al primer Consejo del Gobierno vasco tras el periodo vacacional, en el Palacio de Miramar, a 28 de agosto de 2025, en San Sebastián. - Arnaitz Rubio - Europa Press

Cree que el Pleno de Política General es "buen momento para calibrar hasta qué punto se puede iniciar ese camino" y espera "contenidos"

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reiterado que el Gobierno está "abierto a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas, y también con EH Bildu", y ha considerado que en este nuevo curso político hay "muchas materias" en las que "buscar acuerdos" pero habrá que ver "la voluntad real" de alcanzarlos. En esta línea, ha considerado "un error" que EH Bildu se "autoexcluya" de la posibilidad de acuerdos en materia de vivienda.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pradales ha valorado que en la ronda de contactos que ha mantenido con los partidos vascos en el inicio del curso político se ha reflejado "un clima político afortunadamente distinto al que vemos en nuestro entorno", en el que "se puede hablar, en el que nos escuchamos, en el que estamos dispuestos incluso a buscar acuerdos".

De este modo, ha explicado que los encuentros han transcurrido en "un clima que ha sido cordial", en el que se ha hablado "cada uno desde sus posiciones" pero "compartiendo que lo importante es poder seguir teniendo un clima de diálogo, de escucha permanente y de búsqueda, en la medida de lo posible, de acuerdos que vayan más allá de los propios acuerdos" del gobierno de coalición.

Preguntado por la posibilidad de alcanzar acuerdos con EH Bildu, ha señalado que se inicia un curso político con "muchas cuestiones que son relevantes", entre las que ha citado la vivienda, seguridad, el impacto del acuerdo de aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos, educación y la mesa frente a la segregación.

"Temas vamos a tener como para buscar esos acuerdos, sin duda, pero obviamente hace falta voluntad sincera por parte de todos", ha manifestado el lehendakari, para quien el Pleno de Política General que se celebrará en el Parlamento vasco la próxima semana será "un buen momento para calibrar hasta qué punto se puede iniciar ese camino de los acuerdos".

Por su parte, ha esperado que este pleno sea "de altura en términos de estilo y de respeto" pero también en "las cuestiones de fondo", de manera que se hable "de contenidos, de propuestas, de búsquedas de consensos".

"Teniendo en cuenta que nosotros somos quienes gobernamos, que tenemos un programa electoral que tenemos que cumplir, porque es un compromiso con la ciudanía vasca, pero abiertos a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas y también con EH Bildu", ha añadido.

El presidente vasco ha considerado "un error" que su portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, se "autoexcluyera" este martes de "cualquier acuerdo en el tema de vivienda", según ha indicado, "ellos sabrán por qué razones".

Pradales ha recordado que la formación soberanista gobierna en más de 100 ayuntamientos y, por tanto, tiene "responsabilidades directas" en materia urbanística. A su entender, una fuerza política con "responsabilidad institucional" debe "buscar en todo caso los acuerdos en política de vivienda".

De cualquier forma, ha señalado que hay "muchas materias" en las que hay que ver "cuál es la voluntad real de cada una de las partes" y, por su parte, ha eludido anticipar dónde ve "posibilidades o no" porque "eso lo va a dar el día a día del debate parlamentario y de las materias que se vayan poniendo encima de la mesa".

PARTICIPAR EN EL FORO DE SEGURIDAD

Por lo que respecta a posibles acuerdos en el foro de seguridad, ha indicado que "lo primero que hay que hacer es respetar el principio de autoridad" y "partir de una serie de principios y de valores que ponen en valor la labor que hace la Ertzaintza y que hacen las policías municipales", que "velan por la seguridad en Euskadi" y "nos protegen".

Según ha indicado, "desde el respeto a las instituciones se puede, obviamente participar en el foro y se puede opinar respecto a las cuestiones que afectan a la seguridad integral en Euskadi", que "no solo tienen que ver con cuestiones ligadas a la delincuencia", sino también a temas como emergencias o ciberseguridad.

Así, ha realizado un llamamiento a que "todas las fuerzas políticas vascas, los sindicatos, los expertos, quienes tengan algo que aportar, participen en el foro, porque es un proceso que está abierto".

Según ha explicado, este mes habrá tres encuentros en cada uno de los territorios históricos vascos programados y se llevarán a cabo más de 30 encuentros a lo largo de todo el año.

"Ese es el foro en el que hay que poner propuestas y en el que hay que intentar acordar los mínimos comunes en los que podamos estar de acuerdo", ha defendido.