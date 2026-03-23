Pradales subraya la necesidad de actuar ante un contexto global "adverso e inestable" y defiende la estrategia vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, visita ULMA Packaging - JOSE IGNACIO UNANUE

SAN SEBASTIÁN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado la necesidad de actuar ante un contexto global "adverso e inestable" y defiende la estrategia vasca de "defensa, arraigo y crecimiento". Además, ha situado a Euskadi como "actor clave" en la reindustrialización y la "autonomía estratégica" de Europa.

Pradales, acompañado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha visitado este lunes las instalaciones de ULMA Packaging, en Oñati (Gipuzkoa), donde ha puesto en valor el modelo cooperativo de la compañía como ejemplo de "arraigo, competitividad e innovación" en un contexto global marcado por la "incertidumbre".

En su intervención, ha afirmado que "la incertidumbre, las guerras y continuas crisis no auguran nada bueno". "El contexto actual es tremendamente adverso e inestable, especialmente para economías industriales y exportadoras como la nuestra. No sé si la situación europea actual puede compararse con la zozobra vivida en Euskadi en la década de los 50, pero, sin duda, existen ciertos paralelismos", ha destacado.

En este sentido, ha señalado que Europa se encuentra ante "una encrucijada" que "exige una profunda transformación" y ha defendido la necesidad de que el continente "defina su papel en el mundo, actúe con una sola voz y refuerce su autonomía estratégica".

Pradales ha subrayado que las herramientas europeas para afrontar este reto "ya están definidas" con iniciativas como el 'Clean Industrial Deal', la Ley de Aceleración Industrial o la Ley de Innovación y ha insistido en que "es el momento de la acción y de apuestas decididas".

En este contexto, ha explicado que la estrategia de Euskadi se articula en torno al modelo de "defensa, arraigo y crecimiento", alineado con las políticas europeas.

Según ha apuntado, este modelo combina medidas a corto plazo, orientadas a proteger la actividad industrial a través del Grupo para la Defensa Industrial, con iniciativas a medio y largo plazo destinadas a impulsar la transformación económica, como el Plan de Industria, la Alianza Financiera Vasca, los Faros de Innovación o la reformulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"AMBICIÓN"

El Lehendakari ha destacado que Euskadi cuenta con "capacidades, condiciones y ambición para posicionarse como uno de los territorios líderes en la reindustrialización europea", contribuyendo al mismo tiempo a "la mejora de su competitividad y a la generación de nuevas oportunidades de desarrollo".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el papel que pueden desempeñar empresas como ULMA en proyectos "estratégicos" a escala europea, como el plan del Banco Europeo de Inversiones para impulsar la construcción y rehabilitación de vivienda mediante nuevas técnicas y materiales. Según ha señalado, "el conocimiento y la experiencia industrial 'Made in Euskadi' resultan clave para afrontar los grandes retos del futuro".

Finalmente, Imanol Pradales ha reafirmado el compromiso de Euskadi con el proceso de reindustrialización y con el fortalecimiento de la soberanía estratégica europea, y ha insistido en que el país "seguirá contribuyendo activamente desde sus capacidades industriales, tecnológicas y de innovación".