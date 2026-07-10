Pradales traslada a Juanma Moreno la solidaridad de Euskadi con el pueblo andaluz tras el incendio en Almería

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha - Europa Press

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la solidaridad de Euskadi con el pueblo andaluz, tras el incendio registrado en Almería en el que han fallecido once personas.

A través de las redes sociales, Pradales ha hecho llegar, "en nombre del pueblo vasco" su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las personas fallecidas en el incendio forestal de la localidad almeriense de Los Gallardos.

Además, ha informado de que ha hecho llegar también el mensaje a Juanma Moreno, "trasladándole toda la solidaridad de Euskadi con el pueblo andaluz".