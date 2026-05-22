Pradales ve el caso Zapatero como "un hecho muy grave" y espera que no despiste al Gobierno de su compromiso con Euskadi

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Complejo de la Moncloa - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodrígez Zapatero, es "un hecho muy grave" y ha confiado en que no "despiste" al Gobierno de "sus compromisos" con Euskadi. Pradales ha adelantado que ya se han mantenido las primeras reuniones para el traspaso de varias materias relativas a la Seguridad Social y ahora "hay que acelerar" porque va a ser "una negociación muy compleja".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Imanol Pradales, se ha referido a la imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias, para afirmar que se trata de "un auto que es contundente y que está bien fundamentado".

No obstante, ha asegurado que el asunto está "en la fase de instrucción", y dentro de esta, "en la primera fase que es la de investigación". Por ello, cree que se debe mantener "un criterio de prudencia" y de presunción de inocencia que "todas las personas deben tener en un estado de derecho y, además, respetar "que la judicatura trabaje con libertad para comprobar todos los indicios que se apuntan en ese auto".

Imanol Pradales ha añadido que la imputación de Rodríguez Zapatero es "un hecho muy grave, en el sentido de que se va a sentar en un juzgado un expresidente del gobierno español por primera vez en la historia". "Bueno, empieza a ser esto una tradición bastante castiza, el que los expresidentes españoles pasen por los juzgados, porque habían pasado Felipe González y Mariano Rajoy pero en calidad de testigos. Aquí estamos en una situación distinta porque no va a acudir el señor Zapatero en calidad de testigo sino de investigado", ha señalado.

Por ello, ha reiterado su intención de "ser prudente" y ver "cómo se van desenvolviendo las próximas semanas los hechos probatorios". A su juicio, "especular no lleva a ningún sitio". Por otra parte, cree que "si el clima político en Madrid era crispado, esa crispación va a aumentar hasta límites desconocidos".

El lehendakari ha asegurado que le preocupa que, en estas circunstancias, el Gobierno español "se despiste y que no atienda los compromisos pactados y firmados desde Euskadi". Según ha apuntado, ambos Ejecutivos mantienen, en la actualidad, "muchos temas y materias en negociación abierta".

Pradales ha reclamado que "mientras haya un presidente que gobierna", haya un gobierno "que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamental" y que, en lo que afecta a Euskadi, siga trabajando en las mesas de negociación abiertas en muchas materias".

Respecto a la imputación de Rodríguez Zapatero, se ha mostrado convencido de que "este caso afecta directamente a la confianza que tiene la ciudadanía en la política" y aumenta la desafección de los ciudadanos "con la política, con los políticos y con las instituciones".

Imanol Pradales ha reivindicado "ejemplaridad" en la política, "hoy más que nunca", con "todas las explicaciones oportunas". "Dar la cara cuando toca dar la cara. Creo que lo peor que puede ocurrir con este caso, como hemos conocido en los últimos tiempos, es ocultarse e intentar evadir las explicaciones que exige la sociedad", ha manifestado.

Según ha apuntado, las sociedades vasca y española son "adultas" y "exigen explicaciones y transparencia cada vez que se producen este tipo de sospechas". "Yo creo que esto es muy importante, si no seguirá aumentando la desafección política", ha reiterado.

ASUNTOS SOBRE LA MESA

El presidente del Gobierno vasco ha señalado, por otra parterque en el "paquete de la Seguridad Social" se han incluido cuatro cuestiones distintas, una relativa al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), otra que "tiene que ver con las mutuas que también prestan servicios en el ámbito de la salud laboral", una más relacionada con las pensiones contributivas y la cuarta, la gestión del "llamado régimen económico".

Ha explicado que se han iniciado las negociones en todos los capítulo, que afectan a dos ministerios, el de la Seguridad Social y el de Trabajo. "Hemos tenido ya primeras reuniones, no han ido mal, pero las primeras reuniones siempre van bien", ha dicho.

Imanol Pradales cree que ahora "hay que acelerar". "Por eso decía que no se puede despistar al Gobierno español, porque estas materias son muy complejas y la negociación va a ser muy compleja".

"Va a ser una negociación que no va a ser en ningún caso sencilla, pero hay un mandato y hay un pacto que nos obliga a las partes a buscar un acuerdo. Creo que es en lo que tenemos que estar", ha insistido.

Pradales se ha referido también a la "materia pendiente y abierta" que afecta a los puertos "de interés general" de Bilbao y Pasaia, cuya negociación cree que requerirá "semanas de duro trabajo".

Sobre la propuesta que el secretario general del PSE-EE le hizo llegar para 'salvar el escollo' de la desclasificación del Puerto de Pasais como de interés general, ha dicho que le dará "cumplida respuesta". "Pero en lo que afecta al autogobierno vasco, las relación es entre el gobierno de Euskadi y el gobierno español, y lo que afecta a los puertos de interés general afecta tanto a Bilbao como a Pasaia", ha puntualizado.

Por ello, la propuesta que el Gobierno vasco llevará a la mesa de negociación "afecta a Bilbao y afecta a Pasaia". En su opinión, hay que "dar un salto en términos de mayor autonomía en la gestión de ambos puertos, sin ninguna duda", porque "muchas de las decisiones" que toma Euskadi "luego son filtradas y condicionadas por Puertos del Estado de Madrid".

"Ese es un tema que nos hace perder competitividad y agilidad, y ambos puertos necesitan dar un salto en términos de autonomía y de gestión", ha defendido. En el caso de Pasaia, cree que "es muy importante tener en cuenta la regeneración del conjunto de la bahía de Pasaialdea".

Imanol Pradales ha asegurado que su Gobierno está preparando los textos para la negociación con el Ejecutivo de España, "que está abierta", e intentar "llegar a un acuerdo para Bilbao y Pasaia", y analiza también la propuesta de Andueza, "que era exclusiva para Pasaia". "Y que tendrá la respuesta que yo directamente le daré al propio Eneko (Andueza)".