Los precios industriales de Euskadi disminuyen un 0,3% en septiembre respecto a agosto y suben lo mismo en un año

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales de Euskadi han disminuido un 0,3% en septiembre de 2025 en relación con el mes anterior y han subido ese mismo porcentaje respecto al año anterior, según datos elaborados por Eustat.

En septiembre, los sectores que han registrado los descensos más acentuados en sus precios en relación con el mes anterior han sido Energía eléctrica, gas y vapor con un descenso del 4,0% y Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos con una bajada del 2,3%.

En sentido contrario, los sectores que han experimentado un mayor ascenso intermensual en sus precios han sido Coquerías y refino de petróleo con un ascenso del 2,5% y Fabricación de material y equipo eléctrico con un incremento del 1,5%.

En esa clasificación de bienes por destino económico, respecto a agosto de 2025, los precios de la Energía han aumentado un 0,1%. Los precios de los Bienes de consumo, en cambio, han disminuido un 0,6%, explicado por el descenso de los precios del 0,7% de los Bienes de consumo no duradero, dado que los precios de los Bienes de consumo duradero se mantienen constantes. En los Bienes de equipo los precios han disminuido un 0,6% y en los Bienes Intermedios el descenso ha sido del 0,2%.

En términos interanuales, septiembre de 2025 sobre septiembre de 2024, las mayores subidas de los precios han tenido lugar en las ramas Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, con un 13,2% de subida y en la Fabricación de productos farmacéuticos, con un incremento del 10,2%.

En sentido contrario, los precios de la rama de Energía eléctrica, gas y vapor han experimentado un descenso interanual del 5,6% y los de la Industria de la madera, papel y artes gráficas lo han hecho un 1,3%.

La variación en términos interanuales de los precios de los grandes grupos de bienes por destino económico ha sido creciente en los Bienes de consumo, donde se observa un aumento del 3,2%, explicado por la subida del 3,7% en los de los Bienes de consumo no duradero y del 1,0% en los de los Bienes de consumo duradero.

Los precios han subido un 1,7% en relación con septiembre de 2024 en Bienes de equipo. En los Bienes intermedios, en cambio, los precios han disminuido en términos interanuales un 0,7% y, por último, en la Energía han registrado una caída interanual de un 0,9%.