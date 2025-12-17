Predominio del sol, viento del sur y subida de las temperaturas este jueves en Euskadi

Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 16:13
BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi viento del sur y subida de las temperaturas. Habrá nubes medias y altas que por momentos dejarán el cielo blanquecino, pero que no impedirán que el día sea claro y en muchos momentos soleado.

El viento podría ser molesto por momentos, sobre todo en zonas de montaña, pero también ayudará a que las temperaturas sean templadas en la mitad norte. Por la tarde-noche la nubosidad irá en aumento ante la llegada de un frente, no descartando algunas gotas al final del día en puntos del oeste.

