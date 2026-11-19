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SAN SEBASTIÁN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha recibido 46 candidaturas a Tambor de Oro y 65 a Medallas al Mérito Ciudadano de la ciudad para 2027. La Junta de Portavoces tratará la elección de ambos galardones, que se entregan en enero coincidiendo con la celebración de la fiesta patronal de la capital guipuzcoana, el próximo 1 de diciembre.

En rueda de prensa, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, preguntado por este proceso, ha señalado que "avanza en tiempo y forma". Según ha indicado, los donostiarras han hecho sus aportaciones y la participación ciudadana en esta fase ha sido "más elevada que el año anterior".

Además, ha indicado que el Ayuntamiento celebrará el próximo 1 de diciembre una Junta de Portavoces Extraordinaria en la que se tratará de consensuar el nombre de las personas o entidades galardonadas con el Tambor de Oro y las Medallas al Mérito Ciudadano del año 2027.

Las y los portavoces de los cinco grupos políticos (PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y PP) debatirán sobre las 46 candidaturas a Tambor de Oro y las 65 a Medallas al Mérito Ciudadano propuestas por la ciudadanía en el proceso público realizado entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre.

Entre las candidaturas se encuentran personas y entidades de diversos ámbitos como la cultura, el deporte, la gastronomía o el tejido asociativo de la ciudad. Según el reglamento municipal, en caso de no contar con un consenso de dos tercios de los grupos sobre las candidaturas en la Junta de Portavoces, se procederá a un proceso de votación ciudadana.

En la fase de propuestas ciudadanas han tomado parte 146 personas y entidades, de las que 131 han sido personas físicas y 15 asociaciones, una cifra superior a la del año pasado, cuando participaron 140 personas y entidades en total. Además, destaca entre la participación "las personas mayores de 50 años" y "un equilibrio entre mujeres y hombres" entre quienes han realizado propuestas.

También ha aumentado la implicación en el proceso de presentación de candidaturas al Tambor de Oro, que ha contado con 107 participantes, frente a los 90 del año anterior. Todas las propuestas han sido realizadas por particulares, con una participación equilibrada entre mujeres y hombres y representación de todas las franjas de edad adultas.

El Tambor de Oro es un reconocimiento de carácter singular, ya que distingue anualmente a una persona o entidad con personalidad jurídica que, gracias a su trayectoria o a la actividad que desarrolla, haya contribuido de forma destacada a dar a conocer Donostia y proyectar una imagen positiva de la ciudad en el exterior, favoreciendo al mismo tiempo sus vínculos con otros lugares, instituciones y personas.

En cuanto a las Medallas al Mérito Ciudadano, estas tienen una naturaleza diferente, ya que se trata de un reconocimiento que expresa el agradecimiento de la ciudad hacia personas o entidades con personalidad jurídica que, desde ámbitos muy diversos, fortalecen la convivencia y aportan valor a la vida colectiva de Donostia.