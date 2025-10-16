Presentan en la Cámara vasca un proyecto para convertir un centro de tortura de Colombia en un espacio de memoria

Reunión del intergrupo de apoyo al proceso de paz de Colombia - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los impulsores de un proyecto para convertir el antiguo centro de tortura 'La Bodega' de Colombia en un espacio reservado para la memoria histórica han presentado esta iniciativa en el Parlamento Vasco

El intergrupo de la Cámara autonómica de apoyo al proceso de paz de Colombia se ha reunido este jueves con Jorge Freytter, Alex Ugalde y Silvia Rodríguez López, que trabajan en este proyecto, según ha informado el Legislativo vasco en un comunicado.

Freytter, Ugalde y Rodríguez han expuestos a los parlamentarios diversa información en torno al antiguo centro de tortura 'La Bodega', incluido el proyecto en el que están trabajando para su conversión en un espacio reservado a la memoria histórica.