El presidente de Cebek acusa a ELA de "poner en riesgo el país" con la "conflictividad" laboral

(I-D) La directora de relaciones institucionales de Eroski, Asun Bastida, el economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia, el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, y el presidente de Cebek, Guillermo Buces, durante la apertura de la jornada ‘Euskadi haci - H.Bilbao - Europa Press

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha denunciado que Euskadi "se lleva la palma" en materia de "conflictividad" laboral, un problema que, según ha dicho, está "muy personalizado en un sindicato como ELA", al que ha advertido de que con sus posiciones en esta materia está "poniendo en riesgo el país".

Buces ha lanzado esta advertencia durante su intervención en la jornada 'Euskadi hacia el futuro', organizada por Europa Press este miércoles en Bilbao, en la que ha afirmado que Euskadi tiene "una base sólida para afrontar los retos de transformación" que se le presentan en el contexto actual.

"Contamos con un ecosistema listo para avanzar; y tenemos un tejido empresarial que aporta una aportación económica muy importante, que supone el 67,2% del PIB y con una capacidad inversora muy fuerte, sobre todo en activos materiales, lo que impulsa la modernización del territorio", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que las empresas vascas operan en "un entorno global cada vez más competitivo y volátil", que presenta "señales de enfriamiento de cara a próximas fechas". A su vez, ha indicado que "hay presiones sobre los márgenes y dificultades con la gestión de las personas por la escasez de talento y absentismo", unos factores a los que se suma "una incertidumbre regulatoria fiscal que a las empresas les preocupa bastante".

Guillermo Buces considera que a la hora de abordar la agenda de transformación "hay que basarse en las personas, en la competitividad y en un marco fiscal regulatorio estable que permita decidir por lo menos con el mayor grado de certidumbre, lo que es muy complicado". Todo ello --ha añadido-- supone "un desafío colectivo".

INCERTIDUMBRE Y OPORTUNIDAD

En este contexto, ha afirmado que Cebek pretende contribuir a que Administración, empresas y sistema financiero "conviertan estos momentos de incertidumbre en momentos de oportunidad", garantizando que este proceso de adaptaciones "no deje atrás a las pymes ni al talento local".

El presidente de Cebek ha añadido que una de las principales preocupaciones de las empresas vizcaínas es "la gestión de las personas, tanto a nivel de costes, de la búsqueda y retención de talento, como del absentismo, la productividad, la competitividad y el mantenimiento de márgenes".

Además, ha asegurado que "el clima político del Estado es otro tema que preocupa mucho", y ha manifestado que "toda esta incertidumbre, al final, es un freno para la inversión, sobre todo para las empresas pequeñas que tienen un menor colchón financiero".

Por otra parte, ha señalado que existe "un pequeño problema de acceso a la financiación, y que por ese motivo Cebek y Basquefik han llegado a un acuerdo "para acercar esa financiación a las empresas para poder mejorar el desarrollo del territorio".

"LOS REYES DEL MAMBO"

Buces ha informado de que Cebek ha detectado tres problemas "principales" para las empresas de Bizkaia, entre los que ha vuelto a situar "el absentismo y la conflictividad", unas materias en las que --según ha dicho-- "en Euskadi somos los reyes del mambo".

En este sentido, se ha lamentado de que "es muy difícil gestionar el día a día sin saber con qué equipo vas a contar en ese momento", y de que este es un problema que genera unos "costes" añadidos. "Las empresas somos todos; y entonces es importante que estemos todos", ha añadido, para manifestar a continuación que "el absentismo va a más" y que supone "una lacra para las empresas".

El máximo responsable de Cebek ha afirmado que en materia de "conflictividad", Euskadi "también se lleva la palma", y que este es un problema "muy personalizado en un sindicato como ELA". "Creo que hay que decirlo, hay que decir las cosas las cosas altas y claras: estamos poniendo en riesgo el país; y yo no sé si lo tenemos todos ya como muy asumido", ha añadido.

LA INMIGRACIÓN "MUY NECESARIA"

Por otra parte, ha advertido sobre el "riesgo" derivado del envejecimiento poblacional, con una dinámica demográfica marcada por la menor natalidad y por una población que envejece. Ante esta realidad --según ha dicho--, es necesario "favorecer a la retención del talento senior y establecer unas políticas de inmigración laboral cualificada y ordenada". "La inmigración es necesaria, muy necesaria, pero hay que hacerlo de manera ordenada", ha añadido.

Respecto al papel de las administraciones a la hora de incentivar la inversión privada, ha afirmado que "hay proyectos tractores que están funcionando". En este sentido, ha considerado que es importante que haya proyectos "de envergadura", entre los que ha citado el corredor del hidrógeno o la operación para adquirir el 29,7% de las acciones de Talgo por parte de un consorcio vasco.

TALGO Y UVESCO

El presidente de Cebek ha subrayado la relevancia del corredor del hidrógeno, dado que "si las grandes empresas tiran, aguas abajo la cosa funciona". En el caso de la operación sobre Talgo, ha señalado que "ha habido un esfuerzo muy fuerte entre la iniciativa privada y la pública para conseguir el arraigo de una empresa que es muy importante".

"Es una empresa tractora que va a dinamizar y va a haber muchas cosas para las empresas más pequeñas", ha afirmado, para añadir que "lo mismo" ocurre en el caso de la oferta de un grupo de inversores vascos para adquirir Uvesco.

Buces ha considerado que desde el Gobierno Vasco y las diputaciones forales "se está trabajando y se están haciendo muchas cosas", algunas de las cuales "no se habían visto" antes, algo que ha afirmado que es "de agradecer".

El máximo responsable de la patronal vizcaína también se ha referido a la innovación, un área para la que ha afirmado que existen "incentivos" por parte de las instituciones.

Además, ha manifestado que las empresas han "interiorizado" que la innovación es "una necesidad básica para poder ofrecer servicios con valor añadido en el mercado". "Ha pasado de ser un departamento más de la empresa, a ser una visión estratégica que impregna a todos los departamentos", ha añadido.