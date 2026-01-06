El presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao lamenta "la incertidumbre" de la nueva Oficina Judicial en Euskadi

Palacio de Justicia de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao, Aner Uriarte, hasta ahora juez decano de la capital vizcaína, ha lamentado que, comenzado el año 2026, se mantenga "la incertidumbre" sobre la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, de la que se desconoce la fecha de su implementación, por lo que considera que el cambio en la organización de los juzgados se ha quedado en una simple modificación de su denominación.

Desde el pasado 31 de diciembre, los juzgados han pasado a ser tribunales de Instancia, en base a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya pretensión es consolidar el modelo de la Oficina Judicial, todavía sin implantar en ciertos lugares, como la capital vizcaína.

En declaraciones a Europa Press, Uriarte ha destacado que "ya no hay ni hay partidos judiciales ni juzgados" y lo que existen son Tribunales de Instancia, cuyo nombre, en su opinión, "es un poco engañoso porque parece implicar que es un órgano colegiado, pero siguen siendo órganos unipersonales". "Las decisiones se van a seguir tomando por los mismos jueces, ellos solos en cada una de ahora sus plazas judiciales", ha añadido.

Además, ha afirmado que, "mientras que en otros lugares de España ha entrado en funcionamiento la nueva oficina judicial, que es donde está el verdadero cambio, que va a ser una revolución absoluta", ha apuntado que el Gobierno Vasco ha decidido que no se implemente todavía en Euskadi. "Entrará en funcionamiento a lo largo de 2026. ¿Cuando? No se sabe", ha apostillado.

El magistrado ha asegurado que, a día de hoy, las plazas judiciales vascas siguen desarrollando sus labores "con los mismos funcionarios que tenían el 31 de diciembre y el mismo Letrado de la Administración de Justicia (LAJ)", con lo cual ha habido "un cambio de denominación" de los juzgados "y punto".

Aner Uriarte ha explicado que se supone que "en los partidos judiciales pequeños, aquellos que solo tenían juzgados de primera instancia e instrucción", como pasa en el caso de Bizkaia con Getxo, Durango, Balmaseda o Gernika, la nueva oficina judicial se implementará antes, pero en Bilbao se desconoce cuándo se hará la conversión "en una oficina común" de funcionarios y LAJ para las distintas plazas judiciales.

"Este cambio va a ser una revolución y yo, como presidente del Tribunal de Instancia, mantengo mis dudas sobre que en un primer momento esto pueda funcionar. Pondremos todo de nuestra parte para que funcione, pero el cambio es radical y yo muestro mi preocupación", ha subrayado.

También mantiene "sus dudas" sobre lo que supondrá la nueva Oficina Judicial que prevé la Ley de Eficiencia porque hasta ahora las NOJ "clásicas" implantadas eran "más light" ya que, según ha precisado, "seguía habiendo una unidad inscrita a cada juzgado", con lo que un juez o jueza "funcionaba con los mismos funcionarios y la misma LAJ", pero ahora "no la habrá".

"Ahora va ser un juez que se relaciona con una macrooficina judicial y con un montón de letrados y funcionarios. Los jueces estamos muy preocupados por cómo nos vamos a relacionar o con cuántas personas nos tenemos que relacionar para nuestros procedimientos", ha subrayado.

PETICIÓN DE SEIS NUEVAS PLAZAS

El presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao ha recordado también la reclamación realizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justuicia del País Vasco (TSJPV) para que se crearan seis nuevas plazas en la capital vizcaína en primera Instancia y lo social, "que son las jurisdicciones más saturadas", y en violencia sobre la mujer.

"Yo pediría que se haga caso a las peticiones justificadas y fundamentadas en estadísticas que hizo la Sala de Gobierno porque, en estos momentos, el trabajo en primera instancia en Bilbao es insoportable en lo que a entrada de asuntos se refiere. Pedimos seis plazas más, que se cree algo, que nos hagan caso, porque no se ha creado nada, ninguna plaza adicional, ni para Bilbao ni para Euskadi en general", ha concluido.