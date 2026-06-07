Previsiones meteorológicas del País vasco para mañana, día 8

Archivo - Nubosidad y ambiente frío - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada en la que aumentará la nubosidad y disminuirán las temperaturas.

En la zona cantábrica el cielo estará nublado y es probable que llueva de forma débil y ocasional. En buena parte de Álava también predominará el cielo nuboso.

Las temperaturas máximas bajarán de forma notable en el norte, con valores que apenas excederán de los 20 °C; hacia el interior las máximas podrían ser algo más altas, sobre todo en el extremo sur, donde se superarán los 25 ºC. Predominarán los vientos del norte y noroeste, que serán más intensos durante las horas vespertinas.