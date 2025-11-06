El primer buque híbrido y ecológico de Brittany Ferries cubrirá durante noviembre la ruta Bilbao-Rosslare

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La terminal de cruceros del Puerto de Bilbao ha recibido este jueves al 'Saint-Malo', el primer buque híbrido fletado por Brittany Ferries que, por labores de mantenimiento, sustituirá durante el mes de noviembre al buque Santoña, propulsado por GNL, para cubrir la ruta Bilbao-Rosslare.

Según han informado tanto el Puerto de Bilbao como la naviera, el buque Saint-Malo es "el primer barco híbrido y ecológico de Brittany Ferries gracias a la combinación de GNL y electricidad". Además, es el cuarto buque en incorporarse a la naviera francesa dentro del plan de renovación de la flota para contar con barcos "más eficientes y ecológicos, y mejorar las comodidades y los servicios que prestan a los pasajeros".

El ferri 'Saint-Malo' cuenta con 387 cabinas, 28 de las cuales se reservan para personas que quieran viajar con mascotas. Tiene capacidad para 1.290 pasajeros y dispone de una bodega con una línea de aparcamiento de 2,5 kilómetros.

El buque fue inaugurado el pasado febrero y cubrirá durante este mes de noviembre la ruta Bilbao-Rosslare, ya que con la llegada de la temporada baja la naviera aprovecha para realizar labores de mantenimiento en sus buques"

Por este motivo, el 'Saint-Malo' conectará la capital vizcaína con la ciudad irlandesa de Rosslare durante este mes, mientras el Santoña, que es el buque de GNL encargado de operar en esta ruta durante la temporada 2025-2026, realice su puesta a punto en el Astillero de Santander.

De esta forma, a partir de este jueves el buque híbrido hará escala todos los jueves y domingos antes de partir hacia Rosslare. Los jueves llegará al puerto de Bilbao a las 08.00 horas y zarpará a las 13.00 horas; mientras que los domingos, arribará a las 8.00 y partirá a las 11.00 horas.