El Primer Lunes de Octubre Gernika-Lumo reunirá 109 reses de 14 ganaderías de Euskadi y Navarra

Archivo - Vacas en el puerto de Orduña - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria ganadera del Primer Lunes de Octubre de Gernika-Lumo reunirá en su trigésimo octava edición 109 reses procedentes de 14 ganaderías de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, que competirán en diversas categorías según edad, sexo y estado reproductivo. El concurso se celebrará en el aparcamiento de Santa Ana.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha informado que la representación de Gipuzkoa será mayoritaria, con 46 ejemplares de seis ganaderos, mientras que Bizkaia acudirá con 43 reses de cuatro explotaciones y Navarra con 20 animales de cuatro ganaderos.

Desde el consistorio han explicado que "el Primer Lunes de Octubre es mucho más que una feria. Es un escaparate de la calidad de nuestra ganadería, un espacio de encuentro para los profesionales del sector y una fiesta para todo el público que nos visita cada año".

El programa arrancará el domingo, día 5, con la valoración de los ejemplares en las nueve secciones del concurso. Dos jueces evaluarán sus características morfológicas y designarán a los tres mejores de cada categoría.

El lunes se celebrará la gran final, con la elección de la mejor vaca y toro, la hembra de inseminación más completa y la mejor ganadería. Además, el público podrá degustar durante los dos días de carne de raza pirenaica con label de calidad: el domingo se asarán seis delanteros al momento y el lunes se repartirán raciones de costilla de ternera.

La feria se completará con 30 puestos de sidra, txakoli, pan, pastel vasco, queso y artesanía, además del homenaje al ganadero Juan Cruz Bikandi.