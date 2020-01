El primer premio de "El Niño" deja 400.000 euros en San Sebastián

Publicado 06/01/2020 18:45:40 CET

El segundo premio distribuye "pellizcos" en Andoain, Pasai Trintxerpe, Hernani, San Sebastián y Abadiño

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño', el 57.342, ha dejado 400.000 euros en San Sebastián, con dos décimos vendidos en un establecimiento de la calle Reina Regente. También el segundo premio ha dejado "pellizcos" en los municipios guipuzcoanos de Andoain, Pasai Trintxerpe, Hernani y San Sebastián, así como en la localidad vizcaína de Abadiño.

En concreto, el punto de venta de la calle Reina Regente de San Sebastián ha vendido dos décimos del primer premio, el 57.342, dotado cada uno de ellos con 200.000 euros, por lo que ha repartido un total de 400.000 euros.

En el establecimiento Agesta, actual punto de venta de Lotería aunque desde 1946 y hasta hace unos años fue administración, han afirmado estar "muy contentos" por estos dos premios, que no saben en quién han recaído. "No sabemos si han sido uno, si han sido dos (los premiados). No tenemos ni idea. Que lo disfruten", ha deseado Miren Gurpegi, tercera generación que regenta este establecimiento.

Según ha explicado, en su anterior etapa como administración de Lotería, "se nos daba muy bien la Lotería de 'El Niño'", en la que repartieron "grandes premios". "Ahora con la Lotería por máquina hemos dado algún segundo, algún premio extraordinario, pero tanto como 'El Niño' no habíamos sido agraciados'", ha apuntado. No obstante, ha añadido que confía en que, "a partir de ahora volvamos a tener la suerte que teníamos antes con la Lotería de 'El Niño'".

Esta es la séptima vez que el primer premio de 'El Niño' recae en San Sebastián, que lo repartió por primera vez en 1923 y por última ocasión en 1972.

SEGUNDO PREMIO

En la localidad guipuzcona de Pasai Trintxerpe, la librería Odrietxe ha vendido un décimo del 21.816, premiado con 75.000 euros. Según ha explicado su propietario, Javier Villaverde, se trata de un décimo aleatorio que sacó por máquina.

Villaverde ha asegurado que, en el local, están "muy contentos" porque llevan cuatro semanas dando un premio semanal, "entre Lotería Nacional y peñas". También en la Lotería de Navidad del pasado día 22 repartieron un décimo "de máquina" del tercer premio y, tras sumar este segundo premio de 'El Niño' vendido del mismo modo, espera para el año que "repartir el primero".

En San Sebastián, el estanco regentado por Txomin Mendoza, que se encuentra ubicado en la calle Mayor del Barrio de Amara, tan solo ha vendido un décimo -en terminal-, del segundo premio. "Un décimo, 75.000 euros. No está mal. A mí no me ha tocado, desgraciadamente. Si no, ya te diría, y a gusto", ha manifestado a Europa Press.

Txomin ha recordado que esta es la segunda ocasión en la que este despacho mixto distribuye un 'gran premio'. La vez anterior, en 2013, repartió miles de euros con un primer premio del sorteo de Lotería.

En la librería que regenta Mikel Petit en la localidad vizcaína de Abadiño, se ha vendido también un décimo del segundo premio, por máquina.

Según explica, su local, que tiene 50 años de vida y que fundó su padre, Martín, parece predestinado a repartir premios el 6 de enero. "En Reyes de 2017 tocó el premio de la Lotería del jueves y en 2015, también un 6 de enero, repartimos más de 100.000 euros en Bonoloto", ha asegurado a Europa Press.

Mikel se ha mostrado "muy contento" por haber tenido la oportunidad de distribuir este lunes 75.000 euros. "Estamos muy contentos. Mi aita (padre) estaba esperando un premio así. No ha sido el primero, pero bueno", ha dicho. Esta mañana, ha explicado, han abierto la librería porque es "un día de vender periódicos" y, finalmente, el local se les ha llenado "de curiosos y medios de comunicación". "Es un día para celebrar", ha dicho.

La suerte, a través del segundo premio, ha visitado también las localidades guipuzcoanas de Andoain y Hernani, donde se habrían vendido otros dos décimos.