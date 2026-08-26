La primera película de la saga de Harry Potter llega a las salas de cine en Euskadi en euskera este viernes

Cartel de la película - ZINEUSKADI

SAN SEBASTIÁN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera película de la saga británica de Harry Potter, 'Harry Potter eta sorgin-harria', llega doblada al euskera a varias salas de cine de Euskadi este viernes dentro del programa ADI! Filmak Euskaraz. Este reestreno conmemora el 25 aniversario de la cinta y permanecerá en salas de cine durante únicamente una semana.

En un comunicado, el programa, que hasta ahora se conocía como Zinema Euskaraz, ha informado que se trata del decimoquinto film que se estrena este año dentro de esta iniciativa promovida por Zineuskadi para apoyar al sector audiovisual vasco.

A través de ADI! Filmak Euskaraz el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco impulsa el doblaje de películas dirigidas al público infantil y juvenil, y promueve el uso del euskera en el ámbito cinematográfico.

En la película, el día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago.

La película podrá verse en euskera en Golem Alhóndiga (Bilbao), Cines Niessen (Errenteria), Cines Gorbeia (Vitoria-Gasteiz) y Cine Modelo (Zarautz). Durante los próximos meses se podrán ver varios títulos más dentro del programa ADI! Filmak Euskaraz, como 'La familia Dino', 'Mumbo jumbo' y 'Superthings', entre otros.