La productora de El Deseo Esther García cree "firmemente" que 'Sirat' puede hacerse con un Óscar

La productora Esther García durante el anuncio de la película seleccionada para representar a España en los Oscar, en la Academia de Cine, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La productora de El Deseo Esther García, que este viernes recibe un Premio Donostia en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cree "firmemente" que la película 'Sirat' de Oliver Laxe, seleccionada para representar a España en los Óscar, puede resultar premiada.

En rueda de prensa en el certamen donostiarra, García, preguntada por la película de Laxe que coproduce El Deseo, se ha mostrado convencida de que puede resultar ganadora en los Óscar, en primer lugar, porque es "diferente, moderna y atrapa al espectador, que una vez que se sienta en la butaca no puede despistarse porque te fija a la historia".

Además, ha señalado que, "probablemente muchas de las películas que llegan a competición son buenas", pero no basta con eso, sino que "hace falta que haya todo un soporte detrás luchando porque la película llegue, una campaña específica para los Óscar".

En este sentido, ha destacado que, "afortunadamente", el filme de Laxe fue comprado para Estados Unidos en el Festival de Cannes, antes de ganar el Premio del Jurado en este certamen, por la distribuidora Neon, que es "la artífice de las campañas de películas como 'Parásitos', 'Anora', y 'Anatomía de una caída'. "Todas han ganado y son películas extranjeras", ha apuntado, por lo que, a su juicio, "ir de su mano nos coloca en una posición muy favorable".

A ello ha añadido que "además es imprescindible que los académicos sepan que queremos el Oscar y que vamos a luchar, porque creemos que es el mayor premio posible en este momento".

Al respecto, ha señalado que ahora la Academia es "global" y tiene "un criterio mucho más joven y fresco que el que tenía antes, y Neon trabaja esto excepcionalmente". Asimismo, ha puesto en valor que Laxe tiene "una capacidad de comunicación realmente especial" con "un lenguaje único y personal" y una manera de transmitir que hace que "todas sus palabras son interesantes". "No usa un lenguaje convencional", ha apuntado.

"Él hablaba mucho de los espacios habitados y yo decía, a ver en el desierto, era una forma sarcástica de pelear con él, que habla todo el tiempo de las emociones, va más allá del cine", ha señalado, para añadir que espera que tengan "la suerte" de estar en la gala de los Óscar.