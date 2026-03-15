Profesionales de farmacias de Bizkaia exigen la renovación de su convenio, "de mínimos y muy precario", en Bilbao

Concentración de profesionales de las farmacias en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del sector farmacéutico en Bizkaia se han concentrado este domingo en Bilbao para exigir una renovación del convenio provincial que consideran "de mínimos y muy precario" y han anunciado más movilizaciones ante la petición de la patronal de que el nuevo convenio elimine los complementos de Incapacidad Temporal (IT).

La protesta ha tenido lugar en el kiosko del Arenal de la capital vizcaína y a ella han acudido más de doscientos profesionales de farmacias convocados por AFRASSEBI, la agrupación sindical de farmacéuticos, regentes, adjuntos, sustitutos y sin ejercicio de Bizkaia.

Su secretario general, Ricardo Blanco, en declaraciones a Europa Press, ha denunciado que el convenio que se les aplica en el sector "es un convenio de mínimos" y "muy precario". "No contentos con eso, cada vez que nos sentamos a negociar cada cuatro años, pretenden ahondar más en esa precariedad, empeorar las condiciones", ha criticado en alusión a la patronal.

En ese sentido ha explicado que, por el momento, han abandonado las negociaciones ya que "no van a pasar" por la eliminación de los complementos de IT, una "exigencia" que la patronal del sector quiere incluir en el futuro convenio y que ha supuesto el inicio de las movilizaciones. El actual convenio caducó el 31 de diciembre de 2024.

Además, desde AFRASSEBI denuncian que no se les reconoce la carrera profesional; trabajan 1.760 horas anuales, cifra "muy por encima de la media de otros sectores", bajo una distribución horaria "irregular y sin plus de turnicidad", con un precio de la hora nocturna "irrisorio" y que "un domingo o festivo computa igual que un martes cualquiera".

Esta situación, han explicado, provoca una "verdadera desbandada de profesionales" a otras áreas, por lo que, entienden, deberían "mejorar las condiciones laborales, con medidas a corto y largo plazo", y no "recortar las condiciones anteriormente peleadas y conseguidas".

La concentración, a la que han acudido más de 200 profesionales del sector, ha estado encabezada por el lema '¡¡Trabajadoras de farmacia por un convenio justo!!' y en ella se han coreado lemas como 'escuchad, titulares, pagáis sueldos miserables', 'lunes o domingo, nos pagan lo mismo' o 'adjunta y auxiliar esclavas de la titular'.