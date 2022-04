Profesor de autoescuela de Bilbao: "Seguimos con mascarilla"

Patricio Arriandiaga, gerente de la autoescuela Go!!! de Bilbao

Patricio Arriandiaga, gerente de la autoescuela Go!!! de Bilbao, ha confirmado que tanto profesores como alumnos seguirán utilizando mascarillas en el interior de los vehículos en los que se realizan prácticas de conducción, porque no tienen "todas las garantías" de que no se vayan a producir contagios por covid.

"Estamos a menos de un metro (del alumno) y todavía no tenemos garantías de que esto vaya a ir bien del todo. Por lo tanto, seguiremos con las medidas (preventivas)", ha subrayado.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Arriandiaga ha justificado esta decisión tras recordar que, aunque cada clase de conducción dura 45 minutos, en el vehículo viajan dos alumnos, por lo que comparten espacio con el profesor una hora y media. El profesor, según ha puntualizado, da clases a "una media de 10 alumnos por día" en las siete horas y media que dura su jornada.

"Vamos a seguir así. Luego ya veremos. A ver lo que dicta Tráfico. Todavía no ha dicho nada. Entendemos que Tráfico, en espacios tan cerrados, y en días como hoy tan poco ventilados, va a seguir manteniendo la tónica actual de llevar mascarilla", ha sostenido.

Arriandiaga no cree que los alumnos vayan a poner reparo a la hora de utilizar las mascarillas" durante las clases, aunque en el caso de que alguno no sea partidario de la medida, "tendrá que respetar la norma".

Según ha aclarado, en la autoescuela seguirán realizando la desinfección de los vehículos. "Ahora tampoco podemos de repente dar 'rienda suelta'. Tenemos que mantener unos mínimos", ha señalado.

En su opinión, el uso de la mascarilla en las clases prácticas de autoescuela ha sido "una herramienta útil". En su caso, que tiene tres hijos, -"y se mueven por todos los lados"-, no se ha contagiado ningún miembro de su familia, y en su autoescuela tampoco ha habido ninguna baja por covid. Finalmente, ha pronosticado que las clases presenciales volverán a la autoescuelas para verano.