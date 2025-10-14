El programa de Artes Escénicas para Público Familiar de Barakaldo ofrece 7 espectáculos de teatro, títeres y marionetas

Está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 11 años, aunque también se ha programado una propuesta para menores a partir de 3 años

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha puesto en marcha una nueva edición del programa de Artes Escénicas para público familiar con siete espectáculos de teatro, títeres y marionetas de diversos estilos. La programación comenzará este sábado, 18 de octubre, y finalizará el 13 de diciembre, con representaciones en los centros cívicos de Clara Campoamor y Cruces.

Las entradas para todas las obras, a 3,20 euros para personas adultas y 2,10 euros para público infantil, ya están a la venta online en la web barakaldokultura.vivetix.com, según ha informado la concejala de Cultura, Nerea Cantero.

Esta iniciativa, que propone una cultura familiar de calidad, ofrece una experiencia para que niñas y niños se inicien "en el fascinante mundo de las Artes Escénicas, disfrutando y aprendiendo a ver, sentir y emocionarse con el teatro en sus múltiples formatos", ha destacado la edil.

"A la vez, les ayuda a generar hábitos culturales, complementarios a un ocio más vinculado al consumo y supone una oportunidad más para vivir el euskera en el ámbito del tiempo libre", ha añadido Nerea Cantero.

La nueva temporada ofrece una programación con espectáculos de diferentes disciplinas: teatro negro, teatro de actores, títeres, objetos y sombras. Durante el trimestre octubre-diciembre 2025, se acercarán a Barakaldo siete obras a cargo de reconocidas compañías de teatro, tanto del ámbito local, como del Estado, que destacan por la calidad de sus propuestas escénicas.

Seis de ellas están dirigidas a las niñas y niños en la franja de edad de 4 a 11 años y sus familias, completándose con una propuesta a partir de 3 años. Los espectáculos se pondrán en escena los sábados a las 18.0 horas, alternando el Centro Cívico Clara Campoamor y Centro Cívico de Cruces.

PROGRAMA

Para este sábado, 18 octubre, se ha programado el espectáculo 'Un mundo perfecto', de la compañía Hilando Títeres, en el Centro Cívico de Cruces, mientras que el 25 de octubre se podrá disfrutar de 'Alizia herrialde miresgarrian' de Irú Teatro, en Clara Campoamor.

Además, el 8 de noviembre la compañía Títeres Caracartón ofrecerá el espectáculo 'La extraordinaria historia de la vaca Margarita' en el Centro Cívico de Cruces y el 15 de noviembre Panduro Producciones llevar al Clara Campoamor la representación de 'La isla del tesoro'.

La programación incluye la representación de 'El mago de Oz' el 22 de noviembre a cargo de la compañía La Canica Teatro, en el Centro Cívico de Cruces. Le segurirá el 29 de noviembre el espectáculo 'Mamuak ezagutzera joan zen umea' de Anodino Teatroa, en Clara Campoamor.

El programa concluirá el 13 de diciembre con el espectáculo 'La gallina de los huevos de oro' de Zum Zum Teatre, en el Centro Cívico Clara Campoamor.