El programa 'Auzo Eszena' de Vitoria-Gasteiz celebrará una nueva edición a partir del 22 de febrero

Este primer ciclo, que concluirá el 24 de mayo, llevará a los salones de actos de los centros cívicos siete propuestas artísticas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Auzo Eszena' de Vitoria-Gasteiz celebrará una nueva edición con el inicio de su primera temporada del año el próximo 22 de febrero.

Este primer ciclo, que concluirá el 24 de mayo, llevará a los salones de actos de los centros cívicos siete propuestas de disciplinas como teatro, danza, poesía, música y pintura, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El año pasado se realizó una convocatoria pública para que todos los grupos de teatro o artistas no profesionales de Vitoria-Gasteiz pudiesen presentar sus propuestas. A la convocatoria se presentaron 16 propuestas, de las que siete e representarán en esta temporada y el resto, en la próxima, que se desarrollará entre octubre y diciembre.

El 22 de febrero, en el centro cívico Arriaga, el grupo de pop rock Handicap Gasteiz presentará el espectáculo 'Handicap rhapsody'. El 1 de marzo, en Aldabe, Anankek mezclará poesía con música en vivo, danza y pintura en el espectáculo 'Discrepa'.

El 15 de marzo, en Zabalgana, el grupo Baidefeis interpretará la obra de teatro '21 días en Tinder'. El 19 de abril, también en Zabalgana, el grupo de teatro Cuatro ojos subirá al escenario la pieza 'Las comadres'.

El 9 de mayo, en Arriaga, el grupo Teatrearte representará la obra 'Un millón de razones'. El 10 de mayo, en Salburua, será el turno de la comedia dramática 'La sesión', de Biziarte. El 24 de mayo, en Aldabe, La claqueta ofrecerá el espectáculo de humor 'Amores de nuestro tiempo'.

Las entradas se podrán comprar desde este próximo miércoles, 11 de febrero, en todos los centros cívicos e instalaciones deportivas (excepto en los frontones) de forma presencial. A través de internet podrán adquirirse hasta una hora antes del comienzo de cada espectáculo. El precio de las entradas será de 5 o 7 euros.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera,, ha explicado que el 'Plan Estratégico de Cultura 2024-2028' tiene entre sus objetivos "fortalecer la cultura en los barrios y promover la descentralización de la oferta", un ámbito en el que iniciativas como esta desempeñan un papel "esencial".