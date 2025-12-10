El programa Gabonak Zuretzat de San Sebastián ofrecerá cientos de actividades lúdicas hasta el 5 de enero

Presentación del programa Gabonak zuretzat - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa Gabonak Zuretzat del Ayuntamiento de San Sebastián ofrecerá cientos de actividades lúdicas para niños, jóvenes y familias distribuidas por 16 barrios de la ciudad entre el 13 de diciembre y el 5 de enero. La edición de este año ofrecerá talleres, espectáculos y obras de teatro, según ha indicado el edil donostiarra de Juventud, Iñigo García.

"Queremos que la Navidad en Donostia sea un tiempo de encuentro, creatividad y diversión compartida", ha manifestado García, para destacar que Gabonak Zuretzat es "una oportunidad para que los más pequeños y los jóvenes disfruten de actividades pensadas para ellos, en su barrio y con su gente, fomentando valores como la solidaridad, el compañerismo y la imaginación".

El edil ha explicado que, a través de este programa, "se pretende que los menores ocupen su tiempo libre de forma divertida y puedan adquirir buenos hábitos, disfrutando de la Navidad en clave no consumista".

"Estos objetivos se complementan con la posibilidad de aprender y desarrollar valores como la creación y la convivencia", ha añadido.

Gabonak Zuretzat ofrece talleres, espectáculos, actividades deportivas y culturales, visitas guiadas y propuestas innovadoras como robótica, realidad virtual o excursiones en familia.

Además, este año se celebrarán actos especiales de presentación de dos nuevas instalaciones deportivas impulsadas por el órgano de participación infantil Auzoko ahotsak: el espacio de calistenia de Bidebieta y la mesa de Teqball en Herrera.