El programa participativo 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' bate su récord al recibir 450 propuestas ciudadanas

El programa participativo 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', gestionado por el Servicio de Participación Ciudadana, ha batido su récord, con 450 propuestas ciudadanas para mejorar el municipio. El Ayuntamiento publicará la lista completa de propuestas en su web el próximo miércoles, según ha informado el Consistorio de la capital alavesa en un comunicado.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Comunitarios, Miren Fernández de Landa, ha expresado su satisfacción por "la gran implicación demostrada por la ciudadanía en la mejora de Vitoria-Gasteiz".

Durante la década que lleva en marcha 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', el Ayuntamiento ha materializado unas 50 propuestas presentadas a este programa para la mejora de la ciudad, no solo en proyectos de espacio público, sino también en los ámbitos social, cultural y deportivo.

El plazo de presentación de ideas ha finalizado este lunes, y el Servicio Municipal de Participación Ciudadana ha contabilizado 450 propuestas en esta quinta edición. El próximo reto será aumentar el número de personas que participen en las votaciones para seleccionar los proyectos que se llevarán a cabo con los tres millones de euros incluidos en el presupuesto.

Una vez finalizada esta fase, se iniciará un análisis técnico de viabilidad de todas las propuestas. Los requisitos para ello serán: que sean de interés general, dentro de la jurisdicción municipal, viables y ajustadas al presupuesto.

La información sobre todas las propuestas aprobadas se hará pública en febrero de 2026, y entre febrero y marzo, los residentes de Vitoria-Gasteiz mayores de 16 años podrán votar por tres proyectos. Los proyectos que obtengan mayor número de votos se implementarán a través de los presupuestos municipales de 2026 y 2027

En general, al analizar individualmente las 450 propuestas, se ha observado que, en muchos casos, la ciudadanía ha optado por la movilidad sostenible. Además, se ha recibido un gran número de iniciativas orientadas al uso del espacio público. Este uso se vincula cada vez más con una perspectiva intergeneracional y comunitaria.

En esta edición, se valorarán especialmente los proyectos innovadores para la ciudad, y se han recibido propuestas que reflejan esta perspectiva. El presupuesto total para esta edición será de tres millones de euros. De esta cantidad, 200.000 euros se destinarán a Hobetuz Txiki (para propuestas para niños creadas en los foros de AktibaTU) y otros 200.000 euros a Hobetuz Gazte.

NOVEDADES

El importe máximo de las propuestas se ha incrementado de 300.000 euros a 350.000 euros, lo que hará viables aquellas que anteriormente quedaban excluidas porque requerían más dinero para su ejecución. El 30% del presupuesto se reservará para proyectos no relacionados con obras viales públicas. Anteriormente, este porcentaje era del 20%.

Este año se dará especial consideración a las propuestas que aporten innovación donde no la haya en la ciudad. Estas ideas recibirán una ponderación adicional del 10%.