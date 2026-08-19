Prohibido el baño en Laidatxu y Toña y permitido en el resto de playas de Bizkaia

Playa de Zarautz (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Laidatxu y Toña exhiben este miércoles la bandera roja, que prohíbe el baño, mientras en el resto de arenales vizcaínos se permite la entrada al agua.

Según ha informado la Cruz Roja de Bizkaia, solo en las Arenas ondea la bandera amarilla, de baño con precaución, mientras es libre en La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, San Antonio, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, todas con enseña verde.

La temperatura del agua, pasadas las 11.00 horas, era de 23 grados mientras la ambientas alcanzada los 25 grados. La pleamar se prevé a las 21.58 horas y la bajamar se producirá a las 15.45.