Se prolonga hasta el martes el aviso en la costa vasca por olas de hasta 3 metros

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha prolongado hasta este martes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero ante la previsión de una altura de ola significante de 2,5 a 3 metros. Durante esta pasada madrugada, se ha registrado una altura de 3 metros en la boya de Sopela.

Según los datos aportados por el Ejecutivo, durante la madrugada se han contabilizado alturas de ola significante de 3 metros en la boya de Sopela y de 2,9 metros en la de Mutriku, mientras que se han registrado 2,7 en la estación de medición de Bilbao.

Para este lunes, el aviso amarillo está activo durante toda la jornada con una altura de ola significante que por la tarde podría rondar entre los 3 y los 3,5 metros, si bien por la noche bajará hasta rondar los 3 metros.

El martes también se establecerá el aviso para toda la jornada, con una altura de ola significante de entre 2,5 y 3 metros al inicio y que irá bajando a primeras horas hasta los 2-2,5 metros.