Protección Civil de Barakaldo realizó 365 servicios en 2025, un 10% más que el año anterior

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios de Protección Civil de Barakaldo (Bizkaia) realizaron durante el pasado año un total de 365 servicios, lo que supone un 10% más que en 2025.

Estos datos han sido dados a conocer este viernes por el concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Barakaldo, Ángel Madrazo, quien ha puesto en valor "la labor y la gran vocación de las personas que forman parte de Protección Civil y reconocemos su entrega y apoyo a la comunidad".

En la presentación del informe anual 2025 de Protección Civil de Barakaldo, se ha subrayado que los voluntarios y voluntarias de Protección Civil han realizado un total de 365 servicios en 214 días, un 10% más que en 2024 (331), realizando un total de 8.267 horas de servicios, con 63 asistencias sanitarias.

Según ha explicado, 3.856 horas se han dedicado a actuaciones en el municipio siendo 809 horas las dedicadas a emergencias, 927 horas de Colaboración, 444 horas a la Formación y 404 horas a Medio Ambiente.

Asimismo se han realizado un total de 12.555 kilómetros con su flota de vehículos. Madrazo ha asegurado que, aunque cada año alcanzan nuevos objetivos, no se conforman y esperan "seguir aumentando los recursos materiales y formativos para este 2026".

"Las y los voluntarios de Protección Civil dan respuesta de manera inmediata y eficaz de apoyo a la Policía Local o Bomberos ante accidentes, desastres o para salvar vidas, nidos de avispa asiática, así como en el desarrollo de eventos deportivos, culturales, las fiestas en nuestros barrios o la semana cultural de los centros regionales, entre otros", han añadido.

Tras indicar que en próximas fechas su flota de vehículos se incrementará con un furgón multifuncional de apoyo logístico, el concejal ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas que dispongan de tiempo libre y espíritu solidario para que se sumen al grupo de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Barakaldo.

Finalmente, ha reiterado que desde Protección Civil "se actúa con compromiso, solidaridad y profesionalismo, en coordinación con las autoridades competentes, contribuyendo a la protección de la población y a la reducción de riesgos en situaciones de emergencia".