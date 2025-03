El proyecto de norma foral de revisión fiscal sigue adelante en Álava, tras rechazar la enmienda a la totalidad de Bildu

PNV, PSE, PP, dos de los tres junteros de Elkarrekin y Vox rehúsan devolver el plan fiscal frente a la coalición soberanista y Ezker Anitza

VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para la tramitación de la norma foral para la revisión de determinados impuestos del sistema tributario del Territorio Histórico de Álava y de otras normas forales tributarias, acordado entre PNV, PSE y Podemos, continúa adelante, tras el rechazo del Pleno de las Juntas Generales de Álava a la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu.

PNV, PSE, PP, los dos junteros alaveses de Podemos integrados en Elkarrekin y Vox han rehusado, con sus votos en contra, devolver el plan fiscal ante el voto favorable del grupo proponente, EH Bildu, y el representante de Ezker Anitza en Elkarrekin, en el pleno ordinario de las Juntas alavesas celebrado este miércoles en Vitoria-Gasteiz.

El portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha recriminado que la enmienda a la totalidad de EH Bildu es "más propia de un planteamiento partidista que de una apuesta decidida por mejorar la vida de los alaveses y alavesas". Tras poner en valor "la actual y buena fiscalidad, que ha permitido sortear una pandemia y una situación muy complicada con la invasión de Ucrania", ha promulgado por "la voluntad del Gobierno para llegar a acuerdos con distintos grupos".

"Entendemos que cuando alguien tiene voluntad de llegar a acuerdos, el partidismo no es una opción. Promover una enmienda a la totalidad supone marcar una clara posición del no y dice mucho del grupo que la promueve y de su voluntad de no negociar, de no querer diálogo, y de su renuncia a tratar el tema", ha criticado.

Para el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, la enmienda a la totalidad es "una mera estrategia partidista de EH Bildu que busca retrasar el debate y de impedir la posibilidad, una vez registradas y calificadas las enmiendas parciales, de realizar el contraste político de aceptación o rechazo de esas enmiendas".

También, ha valorado las mejoras fiscales que aumentan el mínimo de la obligación de declarar para que "las rentas más bajas dispongan de más recursos, junto a la subida del salario mínimo interprofesional y la actualización de las pensiones al IPC", así como "acompaña a las políticas públicas de vivienda".

El portavoz de Elkarrekin Araba y miembro de Podemos, David Rodríguez, ha defendido las 46 enmiendas parciales presentadas por su partido, dentro de un acuerdo que "busca modificar la estructura de la fiscalidad vasca hacia un modelo realmente progresivo y más social, que logre recaudar más y de una manera más justa, para mejorar los servicios 100% públicos".

Dentro del pacto, ha destacado que la obligación de declarar se eleva a 20.000 euros, lo que supone que "340.000 personas en Euskadi con rentas inferiores no paguen IRPF y no sufran retenciones en sus nóminas". "A efectos prácticos, esto implica que 138 millones se pueden quedar en los bolsillos de las personas con rentas más bajas y con más necesidades", ha reseñado.

"CASTIGO A RENTAS BAJAS"

El portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal, ha recriminado la revisión fiscal, al suponer "un castigo para el tejido empresarial, las rentas medias y los pensionistas, no abordar el problema de la vivienda, ni el reto demográfico con, por ejemplo, el fomento de la natalidad". "Este modelo debilita gravemente a una clase media menguante en Álava, que destruye lentamente nuestro tejido empresarial y comercial, y expulsa a los jóvenes, porque no se les ofrece oportunidades", ha censurado.

Además, ha rechazado apoyar la enmienda a la totalidad de EH Bildu, puesto que "pretende seguir esquilmando y dañando a las clases medias y al tejido productivo del Territorio, con su obsesión por seguir subiendo los impuestos a todo el mundo en un seguidismo planteado por Bildu en Gipuzkoa y con el empeño en replicar lo que ya se hace en Navarra, sin defender en ningún momento las necesidades propias de Álava".

El juntero de Vox Jonathan Romero ha calificado la reforma fiscal como de "nefasta para los alaveses", al "castigar el esfuerzo, el ahorro y la inversión", pero ha rechazado apoyar la enmienda a la totalidad de EH Bildu, ya que "la presenta porque no ha sido incluido en la ecuación".

A juicio de Romero, la reforma "no soluciona el problema de acceso a la vivienda, sino que lo agrava", ya que, "en lugar de fomentar la construcción y la oferta, impone un modelo de gestión intervencionista que solo sirve para aumentar la burocracia y reducir la seguridad jurídica de los propietarios".

"REFORMA INJUSTA"

Por contra, la portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, ha rechazado la revisión fiscal, ya que "no va a tener los recursos necesarios para hacer frente a los retos que tenemos como país para los próximos años", por lo que ha demandado que "la devolución del proyecto".

"Estamos ante unos retoques fiscales que desde luego no varían para nada la base estructural de los impuestos pactados con el Partido Popular, con un IRPF que hace que las rentas más bajas no se puedan aprovechar de las deducciones por hijos, por conciliación y por incapacidad, ignorando la posibilidad incluso de deducciones reembolsables", ha desdeñado.

A juicio de EH Bildu, el IRPF pactado es "absolutamente injusto con las rentas de trabajo frente a las rentas de capital, castigando a la clase trabajadora y favoreciendo a los rentistas", mientras que "el Impuesto de Sociedades son una amalgama de deducciones pensadas para que las grandes empresas apenas paguen".

"FALTA DE LEALTAD"

Por su lado, el juntero de Elkarrekin y coordinador de Ezker Anitza-IU Araba, José Damián García-Moreno, ha votado a favor de la enmienda a la totalidad para expresar su "rechazo al retoque fiscal que no corrige las desigualdades y que reduce aún más la capacidad de recaudación, dentro de un modelo injusto".

García Moreno ha criticado duramente a Podemos, al explicar que durante el acuerdo fiscal "no ha habido ni lealtad, ni transparencia, ni seriedad, ni respeto" hacia Ezker Anitza, quien "conoció la negociación y su resultado a través de la prensa".

"Nuestra organización política, Izquierda Unida, no ha sido partícipe de la negociación del acuerdo del retoque fiscal anunciado el 13 de marzo. Esta negociación pertenece exclusivamente a Podemos y no a los tres grupos junteros que compartimos en las tres juntas generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba", ha zanjado.