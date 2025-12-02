El proyecto de presupuestos de Bizkaia recibe 517 enmiendas, entre ellas tres a la totalidad

Archivo - La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, registra el proyecto de presupuestos de 2026 en las Juntas Generales, junto a su presidenta, Ana Otadui. - MARIELI OVIEDO/JUNTAS DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia han cerrado el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos vizcaíno para el año 2026, con un total de 517 enmiendas registradas. Los tres grupos de la oposición han presentado sendas enmiendas a la totalidad, que serán debatidas en pleno el próximo día 12.

El proyecto presupuestario, que asciende a 11.320,3 millones de euros y contempla un disponible departamental de 1.716,2 millones, se encuentra en proceso de tramitación desde su registro el pasado 31 de octubre en la Cámara foral, donde los dos grupos que integran el Gobierno, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría absoluta.

En función de los datos aportados por las Juntas Generales, en este trámite, las cuentas diseñadas por la Diputación han recibido 517 enmiendas por parte de los grupos junteros, incluidas las tres enmiendas a la totalidad de la oposición, integrada por EH Bildu, PP y Elkarrekin, que han solicitado la devolución completa del presupuesto.

Del total de enmiendas, 208 han sido presentadas por Elkarrekin Bizkaia, 188 por el PP y 121 por EH Bildu. Los grupos junteros han tenido la posibilidad de incorporar en esta fase las siete alegaciones presentadas por la ciudadanía a las cuentas. En esta ocasión, los dos grupos que apoyan al Gobierno foral no han registrado enmiendas.

El área foral de Transportes, Movilidad y Turismo es el que acumula mayor número de correcciones planteadas, con un total de 72. Le siguen las Cuentas de Promoción Económica (70 enmiendas), Acción Social (66), Medio Natural y Agricultura (64), Euskera, Cultura y Deporte (62) y Empleo, Cohesión Social e Igualdad (57).

Con menores cifras se encuentran las áreas de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (37), Administración Pública y Relaciones Institucionales (30) y Hacienda y Finanzas (25).

Además, se han producido 22 propuestas para modificar algún aspecto del texto Articulado del Proyecto de Norma Foral. Una enmienda pide cambiar la Financiación Municipal y ocho solicitan modificaciones presupuestarias en el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Una vez finalizado este pasado lunes el plazo de presentación de enmiendas, la Cámara vizcaína procederá a su análisis como paso previo a la convocatoria de un pleno, que se celebrará el 12 de diciembre, para debatir las tres enmiendas a la totalidad.

Con posterioridad, se debatirán las enmiendas parciales en Comisión de Hacienda y Finanzas y el trámite parlamentario finalizará a finales de este mes con el análisis en otro pleno de las enmiendas parciales que queden tras su paso por la Comisión.