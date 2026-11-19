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BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14.138 personas se han inscrito a la Oferta Pública de Empleo convocada por Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) en 2026 para optar a las 52 plazas convocadas de diferentes escalas. Los exámenes comenzarán este viernes, según ha informado EHU.

La oferta, que fue publicada el pasado 30 de julio, recoge un total de 52 plazas de personal funcionario, 48 de acceso general y otras cuatro de promoción interna a la escala auxiliar administrativa.

Entre las 48 plazas de acceso libre hay una para titulados en Psicología, 37 de la escala administrativa, y 10 de la escala subalterna. Los exámenes comenzarán este viernes, a las 15.30 horas, en la Facultad de Ciencia y Tecnología, donde se celebrarán los exámenes del proceso específico de Psicología y de las 4 plazas reservadas a la promoción interna.

El grueso de las pruebas tendrá lugar este sábado, 21 de noviembre, en el BEC de Barakaldo, donde a partir de las 10.00 horas se celebrarán los exámenes de la escala administrativa y, por la tarde, a partir de las 15.30 horas, los de la escala subalterna.