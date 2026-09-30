PSE actuará "con lealtad" para acordar medidas fiscales en Bizkaia pero "lo primero" es su compromiso con la ciudadanía

El portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Bizkaia, Goyo Zurro. - PSE-EE

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Bizkaia, Goyo Zurro, ha asegurado que los socialistas actuarán "con lealtad" para acordar la nueva norma de medidas tributarias, pero ha advertido que "lo primero" es su compromiso con la ciudadanía.

En su intervención en el último debate de política general de la legislatura que se está celebrando este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia, Zurro ha precisado que los socialistas defienden una fiscalidad "suficiente para sostener buenos servicios públicos y progresiva para distribuir el esfuerzo según la capacidad económica" y exigen "control público, evaluación rigurosa y retorno social". Con ese espíritu, ha dicho, participarán en la tramitación de la Norma de Medidas Tributarias.

Tras reconocer que "sería absurdo ocultar que existen diferencias de fondo en la negociación" que mantienen con el PNV sobre esta Norma, ha afirmado que "ni compartimos el fondo ni la forma del documento inicial", porque su objetivo es que "las medidas que se acuerden aporten bienestar a todos y no solo a una minoría".

A día de hoy, ha dicho, continúan con el intercambio de propuestas, pero ha insistido en que la apuesta de los socialistas "siempre pasará por las políticas públicas, la justicia social y el beneficio hacia el mayor número de personas posible". "Ya lo dijimos, y lo repetimos: si gobernamos juntos, decidimos juntos", ha remarcado.

Por ello, ha asegurado que el PSE va "a actuar con lealtad para acordar, sin olvidar que lo primero es nuestro compromiso con la ciudadanía". "Veremos al final del camino cuál es el desenlace", ha emplazado.

Goyo Zurro ha asegurado que el PNV y PSE comparten "la ambición de una Bizkaia próspera, aunque aportemos miradas distintas sobre cómo combinar actividad económica, justicia social y servicios públicos". "Gobernar juntos no significa pensar igual en todo. Significa convertir diferencias legítimas en acuerdos útiles, también en fiscalidad", ha apuntado.

Por otro lado, Zurro ha advertido que Bizkaia no es "una isla" y "lo que ocurre lejos acaba llegando a nuestras empresas, al empleo, a los precios y también a nuestra convivencia".

Tras señalar que gobernar Bizkaia "exige atender los problemas concretos de la ciudadanía, pero también levantar la mirada y comprender el mundo en el que tomamos nuestras decisiones", ha dicho que este último debate de Política General de la legislatura "invita a hacer balance", pero ha subrayado que "no estamos ante una despedida, la legislatura no ha terminado y la realidad tampoco se detiene porque se acerquen las elecciones".

En ese sentido, ha insistido en que "no podemos recoger los papeles mientras los problemas siguen llamando a la puerta" y ha remarcado que los calendarios electorales ordenan la democracia, pero no ordenan la vida de la gente".

"HASTA EL ÚLTIMO DÍA"

Tras asegurar que los socialistas quieren aprovechar la legislatura "hasta el último día", ha destacado que su grupo asumió al comienzo de esta legislatura "una responsabilidad muy clara". "La ciudadanía nos encargó implicarnos en la gobernabilidad de Bizkaia, contribuir a construir una mayoría estable y llevar nuestras ideas y nuestras prioridades al Gobierno foral", ha explicado, para asegurar que lo han hecho "desde el compromiso con el acuerdo" con el PNV y "asumiendo como propios los aciertos y errores de un Gobierno del que formamos parte".

No obstante, ha advertido que "una coalición democrática no consiste en que las tradiciones políticas que la integran dejen de existir", por lo que, tras reconocer que, "en muchas ocasiones, no resulta fácil acordar e incluso negociar desde posiciones que pueden ser, incluso antagónicas", ha remarcado que no están en el gobierno "a cualquier precio", sino que ofrecen propuestas y defienden sus ideas "siempre desde la lealtad".

En cualquier caso, ha asegurado que "ser un socio leal, no va a impedir nunca que seamos exigentes en cualquier materia" porque "un acuerdo obliga a cumplir lo pactado, no obliga a perder las convicciones con las que uno se sienta a pactar". "Pactar no es obedecer, es conseguir que una parte de tus ideas termine formando parte de la decisión", ha subrayado.

"IMPRONTA DEL PSE"

Zurro ha mantenido que la actuación de los socialistas en el Gobierno foral "ha dejado una impronta reconocible", que "se ve en el empleo para quienes más dificultades tienen, una movilidad que cohesiona el territorio, la igualdad, los servicios públicos y una fiscalidad capaz de sostener el bienestar e impulsar la actividad", y ha defendido que "gobernar bien también es saber incorporar ideas, vengan de donde vengan".

El portavoz socialista ha advertido que "lo hecho hasta ahora debe servirnos de suelo, no de techo". "No queremos caer en la autocomplacencia de pensar que, porque un indicador mejora, el trabajo está terminado", ha afirmado.

VIVIENDA

En materia de vivienda, ha recordado que acuerdo alcanzado el año pasado para aumentar, con otras instituciones, el suelo destinado a vivienda protegida y ha dicho que la Diputación "puede aportar su patrimonio y su capacidad de cooperación, identificar suelo e inmuebles forales, colaborar con Gobierno Vasco y ayuntamientos y convertir esa disponibilidad en oportunidades reales de vivienda".

Por otro lado, ha advertido que el reto demográfico al que se enfrenta Bizkaia "no se resolverá solo captando a los profesionales más demandados internacionalmente", sino que el territorio "necesitará también miles de personas en los servicios que sostienen nuestra vida cotidiana y una parte procederá de la inmigración".

En ese sentido, ha defendido "el derecho a migrar y unas instituciones capaces de gestionar las migraciones", al tiempo que ha advertido que "las personas no adquieren derechos porque necesitemos su trabajo, los tienen antes". Por eso, ha remarcado, los socialistas no quieren "incorporar simplemente mano de obra", sino "construir ciudadanía" ofreciendo formación. "La integración necesita derechos, pero también oportunidades reales", ha remarcado. Y, una vez más, política social y política económica se encuentran.

En cuanto a movilidad, ha considerado que Bizkaibus "es sólo una pieza" y Metro Bilbao, Euskotren, Cercanías, los servicios urbanos y los nuevos modos de movilidad "tienen que funcionar cada vez menos como operadores separados y cada vez más como un verdadero sistema".

Zurro, que ha apostado por "una Bizkaia mejor conectada por dentro y mejor conectada con el mundo", ha defendido que "una buena infraestructura no sólo conecta, también puede coser una ciudad", al tiempo que ha precisado que "la movilidad sostenible no significa prescindir de las carreteras, sino utilizarlas mejor y decidir dónde deben estar".

En relación al turismo, ha dicho que "la pregunta ya no es sólo cuántos visitantes llegan, sino qué valor dejan y cómo se reparte". En ese sentido, ha explicado que con el Impuesto sobre Estancias Turísticas "no se trata de penalizar el turismo, sino de gobernarlo y de conseguir que deje más valor en la comunidad que lo recibe".

Como conclusión, Zurro ha asegurado que los socialistas no quieren convertir el último debate de política general en "una subasta de promesas para después de las elecciones" y ha asegurado que "tenemos razones para mirar adelante con confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque Bizkaia tiene empresas, conocimiento, trabajadores preparados, organizaciones sociales e instituciones capaces de cooperar".

"La confianza no consiste en negar los problemas. Consiste en saber que podemos encararlos juntos. Y ahí aparece una responsabilidad esencial de la política: construir comunidad cuando otros trabajan para dividirla", ha concluido.