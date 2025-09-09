PSE cree que Euskadi debe contribuir con sus medidas a "neutralizar la carnicería en Gaza" y pide a CAF una reflexión

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que el Gobierno Vasco debe contribuir también "con sus medidas" a "neutralizar la carnicería en Gaza y ha coincidido con el Lehendakari, Imanol Pradales, en la necesidad de que CAF haga una "reflexión ética" sobre los contratos que mantiene con Israel.

El líder el PSE-EE se ha pronunciado de esta forma en relación a las nueve medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "frenar el genocidio en Gaza" y que este martes serán aprobadas en Consejo de Ministros.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder de los socialistas vascos se ha mostrado convencido de que el Gobierno vasco "tiene que valorar" las medidas presentadas por Pedro Sánchez y ha pronosticado que no habrá "ningún tipo de resistencia" a reconocer que son positivas.

Además, ha asegurado que el PSE-EE no vería "con malos ojos, sino todo lo contrario" que el Ejecutivo autónomo "contribuyera también con sus medidas a neutralizar esa carnicería, esa auténtica barbarie que se está produciendo en Gaza".

En su opinión, todas las instituciones, "por lo menos a nivel estatal", están "muy sensibilizadas con lo que está ocurriendo en Gaza, con el genocidio que se está produciendo", y además de "responsables" es necesario que sean "proactivas en el intento de acabar con ese genocidio".

CAF

Preguntado si, como sugirió el Lehendakari CAF, que mantiene contratos con Israel, debería hacer "una reflexión ética", se ha mostrado "de acuerdo" con Imanol Pradales.

Para el líder de los socialistas vascos hay asuntos que "están muy por encima de la cuestión económica y de mercado". "Creo que aquí todos y todas tenemos que dar una lección de compromiso con los derechos humanos", ha aconsejado.

Eneko Andueza ha manifestado que la gravedad de lo que sucede en Gaza "es tan grave", que "nos interpela absolutamente a todos, no sólo como ciudadanos, no sólo como instituciones, sino también como empresas y como activos económicos".

"Tenemos que ser responsables y, muchas veces, creo que se da una lección muy importante de ética y de principios cuando alguien renuncia a una parte de su beneficio económico para intentar parar algo tan grave como lo que está sucediendo en Gaza", ha dicho.

"EXTERMINIO"

Por otra parte, ha asegurado que "parece mentira" que pese a que "un pueblo como el israelí sufrió el exterminio, el exilio, la aniquilación más absoluta y todos los horrores por parte del régimen nazi", su Gobierno esté "ahora mismo actuando de esa manera, matando indiscriminadamente a niños, a personas mayores, bombardeando colegios y hospitales".

"Creo que es de una suma gravedad lo que está pasando en Gaza, que espero y deseo que con el tiempo todos los responsables que están haciendo posible ese genocidio lo paguen como lo han pagado otros responsables de otros regímenes a lo largo de la historia", ha dicho.