PSE cree que PNV "ha sido prudente" con su propuesta de reforma estatutaria

Actualizado 13/02/2018 18:03:24 CET

Confía en que se logre en Euskadi un Estatuto que sea "la casa de todos o, al menos, de la mayoría"

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, cree que el PNV "ha sido prudente" con su propuesta de reforma estatutaria y se ha "alejado de mimetismos con Cataluña". Además, ha mostrado su confianza en lograr un Estatuto que sea "la casa de todos o, al menos, de la mayoría".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pastor ha apuntado "el eco del problema catalán" llega a Euskadi y la reforma del Estatuto vasco "genera una cierta expectación razonable, por otra parte".

Tras presentar los cinco grupos del Parlamento Vasco sus propuestas, ha señalado que "ahora queda la parte más difícil" de hacer "el esfuerzo" para que el texto resultante "sea de todos, por lo menos de una amplia mayoría transversal del Parlamento Vasco" para que la reforma estatutaria "tenga garantía y no se haga solo por una mayoría de un determinado signo, y eso pueda ser cambiado si hay una mayoría distinta".

"Los documentos legales, como éste, que articulan la convivencia de un país como Euskadi tienen que ser lo más inclusivos posibles y, además, tienen que ser útiles, viables y nosotros entendemos que, sobre todo, tiene que ser legales, para evitar ningún problema o inseguridad jurídica", ha explicado.

El dirigente socialista ha señalado que, en esta fase inicial, "cada uno refleja sus propias posiciones y todas ellas son legítimas". "Las compartiremos o no. Yo no le voy a pedir a ningún partido que deje de ser nacionalista, como nadie me puede exigir a mí que dejemos de ser socialistas", ha añadido.

A su juicio, ahora "queda la tarea de encaje" entre los diferentes planteamientos, es decir, "tener la inteligencia política suficiente para tratar de extraer todo aquello" que les une.

"Hay coincidencias sobre la necesidad de avanzar en el actual Estatuto, en reforzar el blindaje de las actuales competencias para evitar intromisiones o tentaciones recentralizaciones. Parece que también hay una enorme coincidencia en que hay que establecer un capítulo que no existe en el actual Estatuto sobre los derechos sociales de los ciudadanos vascos", ha indicado.

Por ello, considera que "hay mimbres suficientes" y también "elementos de discrepancia". "La sociedad y la política vascas son así, complejas. Es una dificultad y una oportunidad que nosotros queremos explorar hasta el final", ha indicado.

El dirigente socialista cree que el PNV "ha sido prudente y ha tratado de alejarse de mimetismos con la situación catalana que, evidentemente, no es un buen ejemplo a seguir". "Creo que de las enseñanzas que se pueden desprender de la situación catalana es que las vías unilaterales y maximalistas no llevan a nada, más que a la división de la sociedad", ha manifestado.

EH BILDU

José Antonio Pastor ha apuntado que EH Bildu, en una primera etapa, "planteaba un seguidismo incomprensible de la situación catalana" porque "la mayoría de la sociedad vasca no está por ese tipo de aventuras". "Hay muy poquita parte de la población que pide un movimiento independentista de carácter rupturista literal", ha añadido.

No obstante, cree que la coalición soberanista, en la última reunión de la ponencia, "moduló en parte su discurso y, al menos, formalmente era algo más amable", incluyendo "vías más posibilistas, sin renunciar a sus principios, pero planteándolos de otra manera".

En este sentido, ha asegurado que los socialistas no renunciarán a que el Estatuto "pueda ser absolutamente de casi todo el mundo" porque "hay principios que son compartidos por la práctica totalidad de las fuerzas políticas vascas". "Y ése es el camino que nosotros queremos recorrer, el de los acuerdos, no exacerbar las diferencias, sino poner en común lo que nos une", ha apuntado.

Sobre las declaraciones del portavoz parlamentario del PP Vasco, Borja Sémper, que ayer emplazó a no meterse en "carajales del derecho de autodeterminación", ha considerado que los populares "nunca han estado convencidos de la necesidad de la propia ponencia" de autogobierno de la Cámara vasca.

Pastor ha recordado que ahora "verbalizan que no acaban de ver que sea necesario ni siquiera una reforma del Estatuto de Gernika, probablemente porque pueden tener un temor, más o menos fundado, de que, si se abre el melón, se caiga en una especie de 'tierra de nadie', de terreno desconocido que no se pueda gestionar".