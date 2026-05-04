PSE-EE afirma que la relación institucional con los jeltzales es "constante" y acusa al PNV de "sobreactuar"

Archivo - El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, Ekain Rico - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario del grupo parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha asegurado que la relación entre socialistas y el PNV es "constante" en las instituciones en las que gobiernan en coalición, y ha acusado a la formación jeltzale de "sobreactuar" tras la publicación de un 'meme' de Aitor Estaban por parte del partido liderado por Eneko Andueza.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rico ha afirmado que, pese a las tensas relaciones entre el PSE-EE y el PNV, "en los ámbitos institucionales, esa relación sigue siendo constante" y "ahí no hay ningún problema".

Según ha apuntado, "desde los diferentes Gobiernos" liderados por PNV y PSE-EE, tanto en Ayuntamientos como en Diputaciones forales y Gobierno vasco "se están haciendo cosas muy interesantes para la ciudadanía, y para poner soluciones a los problemas que les preocupan".

Para el representante socialista en la Cámara vasca, en la polémica sobre el meme de Aitor Esteban difudido en las redes sociales del PSE-EE "ha habido bastante hiperventilación" por parte del PNV, ya que, "a estas alturas, queda claro que lo importante no es la imagen de la piscina", sino la proposición de Ley de Función Pública respecto al euskera, "que tanto el PNV como EH Bildu han puesto encima de la mesa".

"Yo no voy a contribuir a tensionar, pero creo que si el PNV está enfadado, está enfadado consigo mismo, porque no se sabe muy bien cómo ha llegado a una situación que, al final, le aboca a incluso implorar la abstención de EH Bildu", ha afirmado.

A su juicio, la proposición de Ley del PNV fue planteada "de forma unilateral" y los socialistas opinan "que rompe todos los consensos sobre los que se ha construido la política lingüística todos estos años". "Eso es lo que preocupa a la ciudadanía, no discusiones sobre 'memes' sino qué es lo que está haciendo el PNV con este tema", ha puntualizado.

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