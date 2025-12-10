PSE-EE y EH Bildu acuerdan los presupuestos de Oyón (Álava) con la vivienda, igualdad y juventud como prioridades

Oyón - AYTO. OYÓN

VITORIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oion ha alcanzado un acuerdo presupuestario para 2026 con EH Bildu que permitirá "dotar de estabilidad al Ayuntamiento y avanzar en una agenda transformadora, de progreso y utilidad, con impacto directo en la vida de la ciudadanía", al fijar sus prioridades en los retos de la vivienda, igualdad y juventud.

En un comunicado, los socialistas han señalado que el pacto incorpora medidas centradas en la vivienda, la igualdad, la salud comunitaria, la seguridad y el apoyo al comercio local, así como la continuidad de varias iniciativas ya en marcha, tras el acuerdo presupuestario del año anterior.

El concejal del PSE-EE de Oyón, Óscar Layana, ha subrayado que el acuerdo "responde a un compromiso firme con el municipio y con un modelo de progreso útil, responsable y coordinado".

"Las propuestas socialistas nacen de escuchar a los vecinos y de trabajar por un Oion dinámico, inclusivo y con oportunidades para todos. Hemos impulsado partidas que mejoran el día a día de jóvenes, mayores y familias, y que refuerzan la cohesión de un municipio que quiere avanzar", ha valorado.

Según ha trasladado, el acuerdo cuenta con un conjunto de prioridades socialistas que "sitúan a las personas en el centro de la acción municipal". Así, el presupuesto recoge la elaboración de un plan integral de vivienda que permita responder a las necesidades reales del municipio y frenar la despoblación en Barriobusto y Labraza, garantizando oportunidades residenciales para jóvenes y familias.

También se refuerzan las iniciativas vinculadas a una vida saludable mediante la mejora de instalaciones y nuevos recursos que impulsen la actividad física y el bienestar comunitario.