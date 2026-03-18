PSE-EE no participará en la Korrika por la exclusión de CCOO al considerarla una decisión "intolerante"

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BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del PSE-EE ha adoptado la decisión de no participar en la 24ª edición de Korrika, carrera a favor del euskera, tras conocer que la organización ha vetado la presencia de la dirección del sindicato CCOO, una actitud que considera "intolerante", alejada de "la pluralidad" que dice promover, y que no contribuye a "generar consensos en torno a la lengua".

La central sindical ha denunciado este miércoles el veto que le ha impuesto la organización de la Korrika para que no asista este año por haber presentado recursos contra los casos de trabajadores a los que se les exige un nivel de euskera "injusto", no previsto normativamente, con el fin de defender sus derechos laborales. Este sindicato ha participado siempre en esta carrera popular a favor de la lengua vasca.

Los socialistas vascos han destacado, en un comunicado, que "la exclusión de la representación de CCOO de Korrika constituye "una manifestación de intolerancia que no se merece el euskera y que, lejos de contribuir a la concienciación sobre su aprendizaje y su uso, y a generar consensos en torno a la lengua, sitúa la iniciativa en un terreno muy apartado de la pluralidad que dice promover".

Por ello, los cargos orgánicos del Partido Socialista no participarán "en ninguna de las actividades previstas por 24ª Korrika mientras se mantenga esta política de exclusión". El PSE-EE valorará, en todo caso, su relación con la organización de Korrika en el futuro.

COMPROMISO DEL PSE CON EL EUSKERA

Además, como ha hecho durante décadas, los socialistas aseguran que mantendrán en todos los ámbitos relacionados con el euskera -el social, el educativo, el laboral, el legislativo- "una actitud inequívoca de fomento de la lengua y de respeto a los derechos lingüísticos y laborales de las personas".

También ha anunciado que va a impulsar "el diálogo, el consenso y el acuerdo en todos ellos, rechazando cualquier intento de apropiación ideológica o de imposición".