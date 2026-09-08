PSE-EE proclama a Teresa Laespada como candidata a diputada general de Bizkaia y a Nora Abete a la alcaldía de Bilbao

Teresa Lespada con el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres. - PSE-EE

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Bizkaia ha proclamado a Teresa Laespada como candidata a diputada general de Bizkaia y a Nora Abete a la alcaldía de Bilbao para las próximas elecciones municipales y forales de mayo de 2027.

La Comisión de Garantías Electorales de PSE-EE de Bizkaia ha proclamado este martes de manera oficial las candidaturas a diputado general y a los ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes.

Concluido este trámite, Teresa Laespada, actual teniente de diputada general, diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad y secretaria de Empleo y Políticas Sociales de los socialistas vascos, ha sido proclamada como la candidata socialista a diputada general, al igual que Nora Abete, teniente de alcalde en Bilbao y secretaria de Comercio y Consumo de PSOE, como cabeza de lista para el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

De igual manera, la actual alcaldesa de Portugalete y secretaria de Igualdad de los socialistas vizcaínos, Mari José Blanco, será la candidata para la villa jarrillera.

Además, en Barakaldo, Alba Delgado, responsable municipal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, y secretaria de Políticas Públicas de socialistas vizcaínos, encabezará la lista para la localidad fabril.

En Getxo, ha sido proclamada como candidata a la Alcaldía Carmen Díaz, responsable de Cohesión Social en el Ayuntamiento de Getxo, y Secretaria de Diversidad, Movimientos Sociales y Cooperación al Desarrollo de PSE-EE.

El candidato a la Alcaldía de Santurtzi será Juan Andrades, portavoz de PSE-EE Santurtzi, que ha sido director de Comercio de Gobierno Vasco y concejal de Empleo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento).

Isabel Cadaval, responsable de Empleo, Promoción Económica, Comercio, Igualdad y Convivencia en la Diversidad en el Ayuntamiento de Basauri y Secretaria de Empleo y Emprendimiento de PSE-EE Bizkaia, será la candidata a la Alcaldía de Basauri.

Para la Alcaldía de Leioa ha sido proclamada Pilar Grados, concejal delegada de Políticas Sociales, Inclusión, Personas Mayores, Salud y Cooperación al Desarrollo, y Secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Envejecimiento Activo de los socialistas vizcaínos.

Jesica Ruiz, responsable de Mayores, Igualdad, Emigración, Acción Social, Infancia y Juventud, Fiestas y Comercio y Turismo en el Ayuntamiento de Durango y miembro de la Ejecutiva de Socialistas Vascos, será la candidata a alcaldesa.

Carlos García de Andoin, concejal de Cultura, Memoria histórica y participación, y Promoción Económica y Empleo en el Ayuntamiento de Sestao y secretario de Memoria Democrática y Convivencia de PSE-EE Bizkaia, optará a la Alcaldía de Sestao.

En Galdakado, el candidato será Víctor Trimiño, portavoz socialista en la localidad, y secretario de Transición Ecológica y Cambio Climático de PSE-EE Bizkaia.

Por último, en Erandio la candidata será Maite Pérez, concejal delegada de Acción Social y Cooperación al Desarrollo, Residencia San José y Centro de Día en el Ayuntamiento y miembro de la Ejecutiva socialista vizcaína.