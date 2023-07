PSE llama "miserable" a PP por "pactar" con EH Bildu en Vitoria e insultarles al grito de 'que te vote Txapote'

Patxi López pide votar para "parar los pies y mandar a su casa" a quien quiere "derogar" lo que "tanto ha costado conseguir"



BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado "miserable" al PP y le ha acusado de no tener "escrúpulos" por "pactar" con EH Bildu para repartirse las presidencias de las comisiones en el Ayuntamiento de Vitoria, tras pasarse la campaña insultándoles y gritándoles "por las esquinas" 'que te vote Txapote'.

Andueza ha intervenido esta tarde en Portugalete --localidad donde los socialistas lograron mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales-- en el acto de cierre de campaña, en el que también han intervenido los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López; Gipuzkoa, Rafaela Romero; y Álava, Daniel Senderos.

En su intervención, ha destacado que este mediodía han conocido que el Partido Popular "había llegado a un acuerdo con EH Bildu para repartirse las presidencias de las comisiones en el Ayuntamiento de Vitoria". "Con todo lo que hemos tenido que aguantar esta campaña, con todos los insultos y las barbaridades que nos han dicho, con el 'que te vote Txapote' bailando por todas las esquinas en este país, el último día de campaña van y firman un acuerdo con EH Bildu para repartirse las presidencias", ha resaltado.

"Hay que ser muy torpe, por no decir una cosa más grave, pero desde luego manda narices que cuando algunos firmamos acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, seamos unos indignos, y ellos puedan hacer lo que les dé la gana para repartirse el poder. ¡Hay que ser miserables!", ha exclamado.

Por ello, ha acusado a los populares de "no tener escrúpulos" para repartirse "la tajada y repartirse el poder". "No tienen escrúpulos. Lo han demostrado en toda la campaña, después de las municipales, cuando firmaban acuerdos en comunidades autónomas para gobernar con Vox y en los ayuntamientos para eliminar departamentos de igualdad, de medio ambiente, pisar a la gente, faltar a la verdad y decir mentiras", ha acusado.

En esta línea, ha culpado al PP de tener "jeta, poca dignidad y poca cultura democrática para hacer eso". "Es muy serio lo que ha pasado hoy, después de lo que hemos tenido que padecer los socialistas y las socialistas. Después ha sido mucho mejor, porque al rato, cuando se han dado cuenta que habían metido la pata y habrá llamado Miguel Ángel Rodríguez para decirles, 'oye, chavales, ¿qué habéis hecho?', dicen 'no, no, oye, ¡que renunciamos, que renunciamos!. Pues bueno, esto es como la canción de Rocío Jurado. ¡Ahora es tarde, señora! ¡Ya no cuela!", ha manifestado Andueza.

ANTÓNIMOS

El líder de los socialistas vascos ha afirmado que para entender a los líderes populares hace falta un "diccionario de antónimos" porque el Partido Popular "dice una cosa, pero cuando dice una cosa, realmente quiere decir la contraria". "Cuando el Partido Popular te está diciendo que no va a pactar con Vox, en realidad te está diciendo que a los dos o tres días va a pactar con Vox. Para saber que cuando digan que van a subir las pensiones, los pensionistas sepan que lo que en realidad van a hacer va a ser subirles un miserable 0,25%", ha indicado.

Asimismo, ha indicado la necesidad de ese diccionario "para que cuando digan que ellos luchan contra la violencia machista, sepas que en cuanto lleguen al gobierno van a eliminar el Ministerio de Igualdad o la Consejería de Igualdad, sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza; para que cuando digan que les importa el medio ambiente, sepas que van a negar en redondo el cambio climático y también van a eliminar el ministerio y los departamentos de medio ambiente de cada institución", ha agregado.

Del mismo modo, ha advertido de que, cuando los populares digan que van a bajar los impuestos, la sociedad "tenga muy claro que cuando vayas al médico, no vas a tener que ir con la tarjeta sanitaria, sino con la tarjeta de crédito, y cuando dicen que respetan al diferente, en realidad te están diciendo que vas a terminar amando la clandestinidad, vas a sufrir la censura o lo que es peor, van a eliminar el Estado de las autonomías".

Para el dirigente socialista, el Partido Popular, "cuando repite mil veces una mentira, no se convierte en una verdad, se convierte en una política del Partido Popular". "Por tanto, el próximo domingo, cuando vayamos a votar todos, tenemos que tener muy claro a qué está jugando cada cual", ha alertado.

PATXI LÓPEZ

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha asegurado que la del domingo es "la apuesta de todo a rojo" y se ha mostrado convencido de que el voto es "el único poder de los que no tienen ningún otro poder para controlar a los verdaderamente poderosos".

"Y ahora, cuando algunos se creen tan poderosos como para decir que quieren drogar, destruir, recortar, acabar y revertir todo aquello que tanto nos ha costado conseguir, con este voto les podemos parar los pies, y vamos a pararles los pies", ha manifestado.

A su juicio, si los socialistas "votan" les "mandan a su casa el domingo". "Si votamos, les ganamos. Si votamos, no hay nadie que pueda frenar el impulso, la esperanza de los socialistas. Si votamos, de las urnas brotará el futuro", ha defendido.

El candidato del PSOE por Bizkaia, que ha defendido la existencia del "espíritu de remontada", se ha mostrado convencido de que la campaña, iniciada y concluida en Portugalete, donde el PSE-EE obtuvo mayoría absoluta en las elecciones municipales, "llevará a conseguir un gobierno progresista con Pedro Sánchez a la cabeza".

Tras exhibir una papeleta, y mostrarla a los congregados, ha preguntado "cuánto ha costado" votar "en libertad". "Ahora, por fin aquí está y es tan grande, tiene tanto valor, tanto poder que no hay otra cosa igual", ha dicho. En este sentido, ha destacado que el voto "de la persona más humilde" tiene "el mismo valor que el del personaje más poderoso".

Patxi López ha aludido al votante socialista jubilado, al joven, que busca "vivir su vida, acabar sus estudios y no se quiere ir" de Euskadi o a la mujer "que coge el tren de Peñota" y votará "con dientes apretados para mandar al infierno a los que niegan la violencia machista". "Estará protegiendo a las víctimas y gritando que no piensa dar ni un paso atrás", ha añadido.

A su juicio, el "trabajador que vuelve cansado todos los días a su casa", la "chavala que "con una sonrisa" votará "porque lo va a hacer por el planeta y no hay plan B" y el "viejo socialista que se ponga el domingo la única corbata que tiene" sabrán que "llevan en su voto 144 años del socialismo".

"En su sobre, lleva dentro sangre, sudor y lágrimas, lleva dentro destierro y exilio, lleva cárcel y Cunetas, lleva adentro a Pablo Iglesias y a Indalecio Prieto, a Ramón Rubial y a Txiki Benegas, a Felipe González, a José Luis Rodríguez Zarpatero y, lleva dentro y en el corazón, a Pedro Sánchez", ha apuntado.

López también ha recordado a compañeros socialistas asesinados por ETA y ha insistido en que el sobre con la papeleta del PSOE "lleva dentro la sangre de Fernando Buesa y de Isaías Carrasco, la de Maite Torrano o la de Juan Mari Jáuregui". "Lleva dentro la sangre, pero también la alegría de los socialistas vascos. Y cuando este voto cae en la urna explota", ha manifestado.

El cabeza de lista por Álava al Congreso de los Diputados ha destacado la "ilusión, emoción, ganas y una militancia entregada a la causa del socialismo". "Los socialistas somos los que ponemos freno a la codicia de la banca, las energéticas, las grandes fortunas, y les hacemos contribuir más para pagar la factura de los servicios públicos y las políticas sociales", ha dicho.

Mientras, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha destacado la contribución de los socialistas a la paz y la convivencia, tanto en Euskadi como en el conjunto de España.