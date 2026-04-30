PSE pide mantener en el empleo público los índices de obligado cumplimiento de perfiles salvo en los arnasgunes

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VITORIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE plantea incluir en la Ley de Empleo Público los Índices de Obligado Cumplimiento que determinan los perfiles lingüísticos en la Administración con la excepción de las administraciones radicadas en los 'arnasgunes', espacios vitales del euskera, que pueden quedar eximidos de la aplicación general.

El parlamentario Pau Blasi, que ha comparecido en rueda de prensa para presentar su enmienda a la Proposición de reforma de la Ley de Empleo Público del PNV, ha considerado que los jeltzales abren "la puerta de excesos injustificados" en la exigencia del euskera en la administración y, tras constatar que el debate se ha "polarizado", ha llamado a "parar", analizar "si todo esto está llevando a algún lado" y a reflexionar si no es mejor trabajar esta cuestión en otros foros que está siendo más "productivos".

El PSE-EE ha registrado este jueves una enmienda a la Proposición de Ley de PNV de modificación de la Ley de Empleo Público Vasco, en la que plantea incluir en el texto legal los Índices de Obligado Cumplimiento que determinan el perfil lingüístico de los puestos de las Administraciones Vascas, regulados actualmente en el Decreto 19/2024 de normalización del uso del euskera en el sector público de Euskadi.

De esta forma, se pretende dotar de rango de ley a unas referencias que los socialistas vascos consideran la mejor herramienta para adecuar la exigencia de euskera en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y en los puestos de trabajo en las administraciones a "realidad lingüística" de la sociedad vasca, diferente en cada territorio y localidad.

La enmienda añade al artículo 187 de la citada ley el siguiente texto: "Cada entidad de las Administraciones públicas vascas, al aprobar su correspondiente instrumento temporal de planificación sobre la normalización y uso del euskera y establecer en su seno los objetivos, medidas y medios a poner en práctica, deberá aplicar el índice de obligado cumplimiento para determinar el porcentaje del número total de puestos de trabajo que deberán tener perfil lingüístico preceptivo en cada entidad y para cada periodo de planificación".

En PSE-EE plantea que la determinación que realice cada entidad deberá ajustarse también a "los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en función del tipo y nivel del puesto o funciones a desempeñar", de tal manera que el nivel de conocimiento exigido "guarde relación con la capacidad requerida para desempeñar dicho puesto o funciones".

"Las convocatorias de acceso al empleo público, así como todos los procesos de provisión, movilidad y promoción interna, tendrán en cuenta y aplicarán estos principios", subraya.

El texto de la enmienda incluye una excepción a la norma general con un tercer párrafo referido a las administraciones radicadas en los arnasgunes o espacios vitales del euskera: "Si así lo requirieran, podrán quedar eximidos de esta aplicación general, las administraciones radicadas en los arnasgunes o espacios vitales del euskera, las zonas geográficas o sociofuncionales en las que el porcentaje de personas euskaldunes supere el 80% y el euskera sea la lengua de uso normal y general en las relaciones sociales en dicho ámbito".

SEGURIDAD A LAS OPES

Tras el registro, el parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha puesto en valor que su propuesta "tiene y aporta garantías jurídicas, es razonable, da seguridad a las OPE, no rompe consensos y aporta un margen sensato a los ayuntamientos que realmente lo necesitan".

"Lo que no hace es, con la excusa de la flexibilidad y la autonomía municipal, abrir la puerta a excesos injustificados, incluso en el Gobierno Vasco", ha añadido en referencia a la iniciativa presentada por el grupo jeltzale.

En este sentido, ha asegurado que, "si el objetivo es la seguridad jurídica", esta se consigue con su propuesta. "Si el objetivo es otro, si el objetivo es pisar el acelerador en las políticas lingüísticas, elevar los niveles al máximo y que cada institución tenga discrecionalidad total para hacer lo que quiera, no, ahí no vamos a estar los Socialistas", ha apuntado.

POLARIZACIÓN

En torno a la situación actual del debate, ha constatado que, "después de bastantes meses de negociaciones y discusiones, la situación está peor que hace un año". "Las tres fuerzas principales del país estamos más lejos que hace un año, el debate sobre el euskera está más polarizado", ha lamentado.

Por ello, ha advertido que "quizá sea el momento de parar y ver si todo esto está llevando a algún lado". Por ello, ha propuesto analizar "si no es mejor retomar los trabajos y los debates" en otros foros "que están siendo productivos, y no dinamitar los consensos que están afectando al euskera y que tanto nos ha costado construir".