PSE pide "no sobredimensionar" el acuerdo de aeropuertos porque "es el que es" y Euskadi no va a gestionarlos"

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. - PSE-EE - Archivo

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido "no exagerar y no sobredimensionar" el acuerdo alcanzado en torno a los aeropuertos vasco entre los Gobiernos vasco y central y ha afirmado que que "el Lehendakari pudo decir lo que dijo, pero evidentemente el acuerdo es el que es y Euskadi no va a gestionar los aeropuertos" porque son competencia del Estado y "se gestionarán a través de Aena, como ha venido siendo hasta la fecha".

Andueza se ha referido, de esta manera, a las declaraciones realizadas por el Lehendakari, Imanol Pradales, al término de la comisión bilateral celebrada el viernes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se acordó el traspaso de siete nuevas competencias a Euskadi y adelantó que se va a crear un órgano bilateral Euskadi-Estado para la "colaboración, coordinación y gestión" de los tres aeropuertos vascos.

Tras esa reunión, el Ministerio de Transportes puntualizó que este órgano bilateral se establece como un mecanismo de colaboración y cooperación interinstitucional y que "carece de competencias ejecutivas".

"Ayer asistimos a una especie de tira y afloja entre los diferentes gobiernos en relación al contenido de ese acuerdo. Yo hago un llamamiento a no exagerar, a no sobredimensionar los acuerdos que alcanzamos", ha dicho Andueza, quien ha añadido que "algunos han generado una serie de expectativas que después, evidentemente, no se han cumplido porque, principalmente, hay que cumplir con la legalidad y con lo que dice estrictamente la ley en esta materia".

Así, ha insistido en que los aeropuertos seguirán siendo gestionados por el Estado, "quien es competente en esta materia", y pide ser "transparentes". Por ello, ha apelado a explicar a todo el mundo cuál es el contenido de ese acuerdo para "no exagerar, para no sobredimensionar y, sobre todo, para no generar tensiones innecesarias entre ambos gobiernos".

"El Lehendakari pudo decir lo que dijo, pero evidentemente el acuerdo es el que es y Euskadi no va a gestionar los aeropuertos. Los aeropuertos son competencia del Estado y se gestionarán a través de Aena, como ha venido siendo hasta la fecha", ha defendido.

El secretario general de los socialistas vascos ha querido "poner en valor" el acuerdo porque le parece "importante que el Gobierno vasco tenga voz y pueda aportar su experiencia y puede aportar, dentro de sus competencias, todo lo que pueda aportar en esta materia", y se ha mostrado "feliz" de que "esa voz" sea la de la consejera socialista Susana García Chueca.

"Yo me quedo con esa capacidad de poder colaborar, de poder aportar y de poder construir una mejor interoperabilidad con todos los medios de transporte que hagan posible que Euskadi sea un país muchísimo más moderno y muchísimo más avanzado, pero repito y reitero, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sinceros y tenemos que explicarle a la ciudadanía vasca la verdadera dimensión de estos acuerdos", ha zanjado.

Preguntado por el hecho de que Aena esté valorando medidas legales que garanticen la defensa de su interés y de sus accionistas, entiende que esté "vigilante" ante esta cuestión, ya que es una sociedad que no solo está participada por el Gobierno de España sino que "también hay inversores privados celosos de las inversiones que realizan".

Andueza ha añadido que "Aena sabe perfectamente cuál es el contenido de este acuerdo, que la gestión es exclusiva del Estado y pueden estar perfectamente tranquilos y tranquilas porque ese acuerdo está dentro de la más absoluta legalidad".

El líder socialista ha precisado que se va constituir un órgano bilateral de cooperación donde se "coordinarán determinadas cuestiones y el Gobierno vasco tendrá voz a traves de nuestra consejera pero la gestión seguirá estando en manos de Aena, del Estado que es el competente".

SEGURIDAD

Sobre los acuerdos alcanzados en materia de seguridad, entre otros, para impulsar la prohibición de las armas blancas o para luchar contra la reincidencia delicitiva, ha explicado que "tendrá que traducirse ahora en cambios legislativos que evidentemente llevarán un tiempo".

"Los cambios legislativos son muy importantes, son necesarios, pero tan necesario como es, evidentemente, que la Ertzaintza cuente con medios materiales y con medios humanos necesarios para que la seguridad en Euskadi sea plena", ha dicho, para añadir que debe traspasarse "la barrera de los 8.000 agentes" y pedir "más medios materiales y sobre todo más medios humanos".

Además, ha querido añadir que le parece "un dato muy significativo a tener en cuenta los resultados en las elecciones sindicales en la Ertzaintza", que a su juicio "demuestran un malestar en el seno del cuerpo", y considera que debe trabajarse "para que tanto el ambiente laboral como los medios y las condiciones laborales de nuestros agentes sean las adecuadas".

Sobre la consecución de acuerdos entre los Gobiernos vasco y central ha asegurado que la valoración "es positiva" y ha recordado que "en los ocho años de gobierno del PSOE en España se han materializado casi 30 acuerdos, que en comparación con la nulidad de consecución de acuerdos en la época del Partido Popular, dice mucho de esa capacidad de acordar con el diferente entre instituciones que tiene el PSOE".

En ese sentido, considera que son acuerdos "dirigidos a mejorar la calidad de vida de la sociedad vasca", además de ser "un paso más en el camino de completar ese estatuto de autonomía de Gernika".

"Eso dice mucho de la palabra dada del Partido Socialista, que está cada vez más cerca de cumplirse, del compromiso político que tenemos los socialistas vascos y los socialistas españoles con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Gernika", ha asegurado.